Vaccinbewijs mag, met vele mitsen

Wanneer de cafés straks weer opengaan, kan een kroegbazin waarschijnlijk een coronavaccinatiebewijs eisen van haar bezoekers. De patiënt die binnenkomt op de Eerste Hulp van het ziekenhuis zal zo’n bewijs niet hoeven te overleggen. De vaccinweigeraar loopt het risico niet mee te mogen met de trein, terwijl kinderen van antivaxers mogelijk wel naar school kunnen blijven gaan.

Dat valt af te leiden uit het advies dat de Gezondheidsraad donderdag heeft gepubliceerd onder de titel ‘Ethische en juridische overwegingen Covid-19’. Bedrijven en instellingen mogen volgens de raad vaccinatiebewijzen eisen, maar alleen onder strikte voorwaarden. Ze mogen daarbij niet discrimineren of privacyregels schenden. Of het kabinet deze particuliere acties moet verbieden, tolereren of aanmoedigen, daarover doet de Gezondheidsraad geen uitspraak.

Het vaccineren biedt de samenleving de enige route uit de coronacrisis, maar een flink deel van de bevolking staat aarzelend of afwijzend tegenover het coronavaccin. Het kabinet voelt niets voor een vaccinatieplicht of andere vormen van drang om te zorgen dat genoeg mensen worden ingeënt om de zogeheten groepsimmuniteit te bereiken.

Als instellingen en bedrijven een vaccinatiebewijs mogen eisen, zou de gewenste groepsbescherming daardoor kunnen ontstaan. Ook zo’n indirecte vaccinatieplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer.

Risico op discriminatie

Het vaccinbewijs is dan ook een zwaar middel, leert het rapport dat de Gezondheidsraad heeft gemaakt op verzoek van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). De raad rangschikt acht methoden waarmee de overheid mensen kan bewegen om zich te laten vaccineren, van het zwaarste middel – regelrechte (fysieke) dwang –– tot het lichtste, namelijk publieksvoorlichting. De vaccinatieplicht, waarbij vaccinweigeraars gestraft worden, is het op een na zwaarste middel, maar wordt op de voet gevolgd door het vaccinbewijs.

Het eisen van zo’n bewijs beperkt namelijk de keuzevrijheid van burgers, doordat je bijvoorbeeld niet meer naar de kroeg of een festival kunt. Het geeft risico’s op discriminatie of stigmatisering, bijvoorbeeld van mensen wier religieuze overtuigingen vaccinatie verbiedt. Het is ook een inbreuk op iemands lichamelijke integriteit, want zo schrijft de raad, voor zo’n bewijs „moet iemand zich immers laten vaccineren, wat een invasieve medische handeling is”.

Daar staat tegenover dat de cafébazin of directrice van een busbedrijf zwaarwegende argumenten kan hebben om zo’n vaccinatiebewijs te eisen van klanten en personeel. Als iedereen is ingeënt, leidt dat mogelijk tot een lager ziekteverzuim onder werknemers, meer klanten of bezoekers of een kleinere kans dat de zaak dicht moet wegens een besmetting. Bovendien moeten besturen van zorginstellingen en organisatoren van evenementen zorgen voor veilige en gezonde omstandigheden voor werknemers en voor klanten.

Wat het zwaarst weegt, zal de rechter uiteindelijk moeten bepalen – bijvoorbeeld als iemand zonder vaccinatiebewijs is geweigerd en dat juridisch aanvecht. Om de kansen in de rechtszaal in te schatten kan de festivalorganisator of schoolbestuurder vooraf alle punten nalopen in het ‘afwegingskader’ dat de Gezondheidsraad heeft gedestilleerd uit een baaierd van bestaande wetten en regels. Zo is een vaccinatiebewijs alleen acceptabel als een lichtere variant, zoals een negatieve test, onvoldoende is en moeten de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Dat laatste betekent dat de triageverpleegkundige in spoedeisende gevallen hoogstwaarschijnlijk geen patiënt zonder vaccinbewijs kan weigeren, omdat „het belang van de zorgaanbieder bij een vaccinatiebewijs niet groter kan zijn dan de potentiële schade door uitsluiting van zorg”. Verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking kunnen waarschijnlijk geen ongevaccineerde bezoekers weren, omdat het kabinet eerder al heeft bepaald dat zelfs het veel minder ingrijpende testen voor toegang niet mag.

Voor scholen: enorme puzzel

Voor scholen wordt het weigeren van een ongevaccineerde leerling een enorme puzzel. Enerzijds hebben schoolbesturen een zwaarwegende plicht om de school veilig en gezond te houden voor leerlingen en leraren. Anderzijds is volgens de raad „minderjarigen uitsluiten van onderwijs strijdig met de Leerplichtwet en het Verdrag inzake de rechten van het kind”. Scholen zullen bijvoorbeeld moeten aantonen dat negatieve testen niet toereikend zijn en dat onderwijs-op-afstand een volwaardig alternatief is – wat voor leerlingen met veel praktijkvakken weleens lastig zou kunnen zijn.

Vervolgens moet de school kijken of uitsluiting veel toevoegt aan geldende preventiemaatregelen. Die context van pandemie en maatregelen is ook van belang bij bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De trein en bus zijn essentiële voorzieningen, waarvan ongevaccineerde reizigers alleen kunnen worden uitgesloten om bijvoorbeeld medereizigers te beschermen.

Daarbij vergeleken lijkt de bewijslast voor café of festival een makkie, want „uitsluiting van een sociale gelegenheid als niet-essentiële voorziening is minder nadelig dan uitsluiting van een essentiële voorziening”, zo schrijft de raad. Maar de kans is groot dat de kroegen pas weer opengaan als de pandemie grotendeels is uitgeraasd, en dan wordt het juist lastiger om aannemelijk te maken dat zo’n draconische maatregel nog nodig is.

Zo zal het verloop van de coronacrisis steeds voor andere uitkomsten zorgen. Dat geldt ook voor het verloop van de vaccinatiecampagne. In het rapport wordt er nog vanuit gegaan dat driekwart van de bevolking zich wil laten vaccineren. Het RIVM meldde donderdag dat dit inmiddels 85 procent is. Dat is waarschijnlijk genoeg voor groepsbescherming en zou de noodzaak van vaccinatiebewijzen sterk verminderen.

Reacties Vaccinbewijs roept weerstand en twijfel op De Tweede Kamer heeft zich al een paar keer uitgesproken tegen een vaccinatieplicht, ook als die indirect zou zijn. Toch was er donderdag, toen het advies van de Gezondheidsraad naar buiten kwam, bij veel partijen niet meteen de neiging om het bedrijven of instellingen wettelijk te verbieden om niet-gevaccineerden te weigeren. De VVD is ronduit tegen zo’n verbod. En D66-fractievoorzitter Rob Jetten zegt: „We willen die route nu niet afsnijden met een wetswijziging.” Maar zo lang nog niet iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren, zouden bedrijven volgens hem mensen ook moeten toelaten met de uitslag van een sneltest. D66 wil niet dat er ooit in overheidsgebouwen, supermarkten en het openbaar vervoer om een vaccinatiebewijs gevraagd kan worden De SGP verzet zich fel tegen vaccinatiedrang of -dwang, in welke vorm dan ook. PVV-leider Geert Wilders, hoewel zelf niet tegen vaccinaties, sluit zich bij het verzet tegen dwang en drang aan. De PVV diende hierover donderdag een motie in, die werd gesteund door de SGP. De ChristenUnie is ook tegen dwang, maar in die partij leeft ook het idee dat de overheid zich niet te veel kan bemoeien met wat bedrijven of instellingen zelf beslissen. Actiz, de branchevereniging voor de ouderenzorg, denkt niet dat het advies van de Gezondheidsraad tot discussie bij verpleeghuizen zal leiden over de vraag of een vaccinatiebewijs verplicht kan worden. „Zolang Nederland niet virusvrij is, moeten we altijd beschermende kleding gebruiken. En we zullen nooit ongevaccineerde bezoekers en cliënten weigeren”, zegt een woordvoerder. Luchtvaartmaatschappijen kunnen niet-gevaccineerde passagiers alleen weigeren als dat in nationale of Europese regelgeving wordt opgenomen, zegt Pablo Mendes De Leon, hoogleraar lucht- en ruimterecht (Universiteit Leiden). „Een luchtvaartmaatschappij mag een passagier weigeren op grond van veiligheidsredenen of -risico’s. Daarvoor bestaan zwarte lijsten met passagiers die bekend zijn om drank- of geweldgebruik aan boord.” Op vaccinaties wachten voordat grenzen opengaan is geen optie, stelt Marnix Fruitema van BARIN, de belangenorganisatie van luchtvaartmaatschappijen in Nederland. De maatschappijen zien op dit moment veel meer in het testen van passagiers. Koninklijke Horeca Nederland laat weten verrast te zijn door het advies. Woordvoerder Vivian van der Wielen zegt: „We zijn hier helemaal niet bij betrokken. Wij willen het advies echt nader bestuderen. Alle opties om verantwoord om te gaan met Covid-19 zijn welkom om de veiligheid van medewerkers en gasten te waarborgen zodat de horeca snel weer verantwoord opengaat.”