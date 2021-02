Door meerdere afzeggingen op mijn werk kon ik vanmorgen zomaar doordeweeks naar de markt. „Nou”, zeg ik tegen de visboer, „dit uitje naar de markt is wel het hoogtepunt van de week.” Hij overtroeft mij met een big smile: „Wíj zijn gisteren met het hele gezin naar de tandarts geweest!”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl