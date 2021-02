Slim en vlammend betoog voor gelijke rechten van de vrouw

In de film Ma Rainey’s Black Bottom (te zien op Netflix) wordt er veel gediscussieerd in dezelfde ruimtes. Het is dan ook een bewerking van een toneelstuk. Dat is niet opmerkelijk. Maar dat een toneelstuk als zichzelf wordt verfilmd en op een streamingdienst verschijnt, is wel uitzonderlijk. Het overkwam Heidi Schreck en haar stuk Wat de Grondwet voor mij betekent, te vinden op Amazon Prime.

Haar toneelstuk, genomineerd voor de Pulitzerprijs voor Drama in 2019 en door haarzelf opgevoerd sinds 2017, is een slim gestructureerde vermenging van familiegeschiedenis, snijdende analyse van het rechtssysteem en een vlammend betoog tegen het onrecht dat vrouwen wordt aangedaan. In wat grotendeels een monoloog is, bespreekt ze, met veel humor én in grote ernst, de historische dimensies en gevolgen van de bij wet geregelde achterstelling van vrouwen.

In Nederland komt de theatervorm van Diederik van Vleuten, wel betiteld als stand-uphistory, in de buurt van wat zij doet, al is het werk van Schreck actueler en urgenter.

„Toen ik vijftien was, reisde ik voor prijzengeld door het land om toespraken te houden over de Amerikaanse grondwet”, begint Heidi Schreck haar voorstelling. Het was een opzetje van haar moeder, debatcoach, om later haar studie te kunnen betalen. Die redevoeringen speelt Schreck opnieuw, in de rol van vijftienjarige. Een rol waar ze herhaaldelijk uitstapt voor uitweidingen en commentaar.

Historisch arrest

Haar betoog gaat diep in op het negende en veertiende amendement (latere wijzigingen van de wet), die cruciaal waren in de argumentatie bij de zaak Roe vs. Wade, die in 1973 leidde tot een historisch arrest, dat abortus legaliseerde. De amendementen beschermden ‘het recht van de vrouw om te kiezen’. Voortdurend schakelt ze van eigen ervaringen (haar abortus, de pil kopen) naar historische ontwikkelingen („geboortebeperking voor vrijgezelle vrouwen is legaal sinds 1972”) en terug.

Haar optreden heeft een vergelijkbare variatie, want Schreck is een verteller met schwung, humor en gezag. Ze kan kordaat klinken en toch de dubbele lading van haar woorden laten meetrillen. In de afwisseling van ernst en grap is haar timing haarscherp. Vanaf haar vijftiende slikte ze de pil, zegt ze, ook al had ze nog geen seks, maar „voor het geval dat het sperma haar in de hot tub zou aanvallen”. Als de lach in de zaal wegsterft, voegt ze bijna achteloos toe: „Of bij een echte aanval.”

Aangekomen bij „de epidemie” van fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen somt ze geëmotioneerd cijfers op: „Er worden elke dag vier vrouwen vermoord door een mannelijke partner.” Een gemiddelde dat bovendien al jaren stijgt. „Een op de drie Amerikaanse vrouwen wordt ooit aangerand. Een op de vijf wordt verkracht.” Waarna ze vertelt over haar oma Betty, die werd geslagen door haar tweede man, die ook de kinderen sloeg en een pleegdochter verkrachtte. Ongenoemd blijft de link met haar eigen voorbarige slikken van de pil: deze tante werd zwanger, twee keer, van de verkrachtingen.

Positiviteit

Wonderbaarlijk genoeg weet Schreck ook deze gruwelen verteerbaar te houden. Door het hoge tempo waarin ze vertelt, door grapjes toe te voegen en positiviteit te injecteren: „Het is goed met al deze kinderen afgelopen. Niemand heeft het misbruik voortgezet.”

Later in de show openbaart ze hoe haar moeder en zussen wraak namen op hun stiefvader – ondanks de tegenwerking van haar oma Betty. Maar ook de „onbegrijpelijke” opstelling van haar oma beargumenteert Schreck: als het neveneffect van „verborgen verzet”. De keuze van een vrouw om ervoor te kiezen zich passief te verzetten en te overleven in een gewelddadige cultuur. Een rol die haar oma niet kon afleggen.

Schrecks pleidooi zou niet nodig zijn als haar opvattingen niet controversieel zouden zijn. Zie bijvoorbeeld tv-serie Mrs. America, over de pogingen in Amerika het amendement voor gelijke rechten voor vrouwen geratificeerd te krijgen. Schreck diept deze materie verder uit. Haar voorstelling verleidde een recensent haar te bekritiseren om haar ‘onzin-statistieken’ en haar verkeerde manier van denken: de Grondwet wijzigen kan pas als je je mede-Amerikanen overtuigt en dat kunnen de ‘liberals’ in hun ‘Broadway-bubble’ niet.

In deze krant schreef de juridisch commentator dat „het Roe vs. Wade oordeel over abortus in 1973 veel te vroeg was” gezien de controverse, want „gezag heeft draagvlak nodig”.

Schreck laat je over zulke uitspraken nadenken. Tot ver na het einde, waarin ze afsluit met een debatwedstrijd tegen de 14-jarige debater, Rosdely Ciprian, een tienerkruising tussen Amanda Gorman en Alexandria Ocasio-Cortez. De strijd om gelijke rechten is nog niet voorbij.

Televisie/ Theater Wat de Grondwet voor mij betekent van Heidi Schreck. Op Amazon Prime. ●●●●●