Shell boekt grootste jaarverlies ooit, maar verhoogt wel dividend

Shell heeft in het vierde kwartaal van 2020 een negatief resultaat geboekt van iets meer dan 4 miljard dollar (3,3 miljard euro). Daarmee komt het Nederlands-Britse energieconcern over het volledige boekjaar uit op een historisch recordverlies van 21,68 miljard dollar. Dat meldt het bedrijf donderdagochtend. Net als alle grote oliebedrijven wordt Shell fors geraakt door de coronacrisis, die de wereldwijde vraag naar olie en gas heeft doen dalen. Vorig jaar boekte Shell onderaan de streep nog een positief resultaat van 15,84 miljard dollar.

De aangepaste kwartaalwinst (op basis van actuele kosten en exclusief bijzondere eenmalige posten) kwam uit op 393 miljoen euro: 34 procent lager dan de 597 miljoen euro waarop analisten vooraf rekenden. Bij de rode cijfers kwam wel de mededeling aan aandeelhouders dat het dividend in het eerste kwartaal van 2021 weer wordt verhoogd. Shell, opgericht in 1907, verlaagde afgelopen voorjaar voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dividend. Beleggers kregen sinds 2014 een dividend van 47 dollarcent per aandeel uitgekeerd, wat werd verlaagd naar 17 dollarcent. Deze uitkering wordt in het huidige kwartaal verhoogd met ongeveer 4 procent, zo laat het bedrijf donderdag weten.

Bestuursvoorzitter Ben van Beurden noemt 2020 bij de kwartaalcijfers een „buitengewoon jaar” waarin het bestuur „harde maar doortastende acties” heeft moeten ondernemen. Daarmee doelt hij met name op de reorganisatie waarbij het bedrijf tot eind 2022 wereldwijd tussen de zevenduizend en negenduizend banen schrapt. Dat moet het concern per jaar 2 tot 2,5 miljard dollar besparen. In Nederland, waar zo’n negenduizend mensen voor Shell werken, gaat het per saldo naar schatting over 10 procent van het personeelsbestand.