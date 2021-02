Shell blijft optimistisch, ondanks verlies 20 miljard

De oliemarkt herstelt in de tweede helft van 2021, dit jaar gaat ook het dividend weer licht omhoog, en Shell is financieel gezien sterker uit crisisjaar 2020 gekomen.

Het optimisme van bestuursvoorzitter Ben van Beurden leek donderdag geen krasje te hebben opgelopen bij zijn toelichting op het miljardenverlies van het olieconcern. „Ja, ik ben optimistisch. We zijn goed gepositioneerd voor de komende jaren”.

Een jaarverlies rapporteren is niet alleen uniek in de recente geschiedenis van Shell, maar door de grote afwaarderingen gaat het ook nog eens om omvangrijke bedragen. Tegenover een winst van ruim 15 miljard dollar (12,5 miljard euro) in 2019, moest het olie- en gasconcern over het afgelopen jaar een verlies van bijna 20 miljard dollar melden.

„Een moeilijk jaar”, zo noemde Van Beurden het zonder enige dramatiek. Een jaar waarin de bijna mondiale lockdown zorgde voor veel minder weg- en luchttransport en voor een minder productieve industrie. En dus voor minder vraag naar olie en gas.

En in 2021? „We zullen dit jaar geen volledig herstel van de vraag zien, ik denk dat we dan echt moeten wachten op het herstel van de luchtvaart. Ik verwacht dat we in 2022 weer kunnen spreken over back to normal.”

Hoge olieprijs

Helemaal alleen in zijn optimisme staat Van Beurden niet: de olieprijs is met bijna 60 dollar (Brent) in twaalf maanden nauwelijks hoger geweest. „En voor de planning van onze activiteiten gaan we niet uit van een dollarprijs van 60 dollar. Die is veel, veel conservatiever”, aldus Van Beurden.

Toch is het vertrouwen bij de beleggers nog allerminst hersteld. Een jaar geleden, toen Covid-19 nog vooral een Chinees probleem leek te zijn, was het aandeel 24 euro waard. Op de dag dat Shell de jaarcijfers presenteerde sloot het aandeel op 15,11 euro.

Zonder de afwaarderingen op de balans en zonder voorzieningen mee te rekenen, kon het concern over 2020 winstcijfers laten zien. In de laatste drie maanden werd een operationele winst geboekt van 393 miljoen dollar, 87 procent minder dan een jaar eerder. Een tegenvaller voor veel financieel analisten, maar tot een grote negatieve reactie op de beurs leidde het niet. Voor heel 2020 kwam de operationele winst (4,8 miljard dollar) 71 procent lager uit.

De afboekingen die leidden tot het miljardenverlies noemde noemde financieel bestuurder Jessica Uhl „significant”. Die boekhoudkundige ingrepen waren volgens haar het gevolg van de pandemie („met een dramatische impact op de economie en de prijzen”), de versnelling van de energietransitie (met als gevolg druk op de fossiele winstmarges) en de consequentie van de eigen strategische keuzes. „Of er dit jaar weer zulke afboekingen te verwachten zijn? Dat denk ik niet, want de waarde weerspiegelt nu volgens ons de huidige waarde”.

De raffinaderijen laten zien hoe strategische keuzes tot een waardedaling van Shell-activa kunnen leiden. „Een moeilijke toekomst”, voorziet Van Beurden voor de olie-installaties. Dat dat wil volgens hem niet zeggen dat er voor geen van die installaties nog toekomst is. Maar de reductie gaat snel. In vergelijking met begin van deze eeuw is het aantal Shell-raffinaderijen al teruggelopen van 64 naar vijftien. En dat aantal gaat verder terug naar zes. „We werken aan de herbestemming van een aantal raffinaderijen en kijken bijvoorbeeld ook naar de samenstelling [configuration] van Pernis.”.

Oude taboes opzij

De huidige marktomstandigheden en de groeiende druk op de fossiele activiteiten schuiven oude taboes opzij. Vorig jaar maakte concern al bekend wereldwijd 7.000 tot 9.000 arbeidsplaatsen te schrappen, wat ongeveer overeenkomt met 10 procent van het aantal medewerkers. Historisch was vorig jaar april ook het besluit om twee derde van het dividend te schrappen. „De reset was heel pijnlijk, maar ook heel nodig. Een van onze topprioriteiten is om dat dividend nu weer te laten stijgen”, aldus Van Beurden. Voor het eerste kwartaal van dit jaar gaat hij nu uit van een stijging van 4 procent. „In de tweede helft van dit jaar verwacht ik verder herstel van de markten.”

Shell gaat nog eens serieus kijken naar zijn activiteiten in Nigeria. Vorige week bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat het olieconcern schadevergoeding moet betalen aan een aantal boeren in het Afrikaanse land omdat hun land vervuild is door olielekkages. Dat de lekkages volgens Shell een gevolg zijn van sabotage kon, zei Van Beurden, het bedrijf niet afdoende bewijzen. „Het blijft een hoofdpijndossier. De helft van onze activiteiten in Nigeria hebben we de afgelopen tien jaar verkocht, maar de huidige ontwikkelingen laten zien dat we nog eens kritisch naar onze positie in Nigeria moeten kijken.”

Dat Shell spreekt van een sterkere financiële positie heeft onder meer te maken met de kostenbesparingen die het concern in 2020 heeft doorgevoerd. Tegelijkertijd keek het concern eind 2020 nog altijd tegen een schuldenberg van 75,4 miljard dollar aan. En het ‘gewenste’ schuldniveau is niet meer dan 65 miljard. Van Beurden benadrukte dan ook dat het stringente uitgavenbeleid gehandhaafd blijft. Al had hij ook goed nieuws. „Er zal iets meer ruimte zijn, omdat we vorig jaar een deel van de uitgaven niet hebben gedaan. Die 7 miljard dollar gaan we dit jaar zeker uitgeven.”