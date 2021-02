SCP: meer afstand in de samenleving door op niveau gescheiden scholen

Het scheiden van leerlingen op onderwijsniveau in hun eigen scholen, kan ertoe leiden dat de afstand tussen groepen in de samenleving groter wordt. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een donderdag gepubliceerd rapport. Kinderen die naar een school gaan waar bijvoorbeeld uitsluitend vmbo- of vwo-leerlingen zitten, komen volgens het planbureau nauwelijks met elkaar in aanraking. „Dat maakt dat leren omgaan met ‘de ander’ niet plaatsvindt op school.”

Het fysiek scheiden van kinderen van verschillende onderwijsniveaus betekent volgens het SCP een „vrij rigoureuze sociale scheiding tussen groepen”. Er is volgens het planbureau een sterk verband tussen onderwijsniveaus van leerlingen en andere sociale kenmerken, zoals opleidingsniveau van ouders, inkomen en het al dan niet hebben van een migratieachtergrond. Deze kenmerken zijn vaak ook later in het leven bepalend voor iemands sociale klasse. Met name in de grote steden zijn gescheiden scholen veelvoorkomend. De kans dat leerlingen van het vmbo en vwo elkaar ontmoeten, is daardoor klein.

Volgens het SCP staat het voortgezet onderwijs op deze manier „ver af van [het] doel om leerlingen als burgers te leren samenleven in een complexe en diverse samenleving”. School is belangrijk voor de persoonsvorming van kinderen en het leren omgaan met anderen. Voor het vinden en behouden van werk, maar ook om bij te dragen aan „een samenleving waarin ruimte is voor verbinding tussen verschillende groepen”. „Die vaardigheden leer je vanzelfsprekender in een meer gemengde omgeving”, aldus het SCP.

Gemeenten en schoolbesturen

Met name in grote steden bestaan veel gescheiden scholen, deels vanwege het grote leerlingenaanbod. In kleinere gemeenten zijn scholen vanwege het lage aantal leerlingen vaak gedwongen om verschillende niveaus aan te bieden om nog levensvatbaar te kunnen zijn. De scheiding tussen leerlingen op het vwo en de havo enerzijds en verschillende leerwegen van het vmbo anderzijds zijn het grootst. Slechts 12 procent van de Nederlandse havisten en vwo’ers zit op een school waar ook beroepsgericht vmbo-onderwijs wordt gegeven.

Het SCP raadt gemeenten aan om samen te werken met schoolbesturen en zo mogelijk meer diverse scholen op te richten. Schoolbesturen op hun beurt zouden zelf actie moeten ondernemen om breder onderwijs aan te bieden. „Vrije schoolkeuze en een divers aanbod zijn van grote waarde. Maar ook ouders zouden de beperkingen moeten zien van smal georganiseerd onderwijs”, aldus het SCP. „Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling van hun kind.”