Russische gevangenissen kunnen het aantal arrestanten niet aan

Dan maar kwaadschiks, beet een agent Alena Kitajeva toe, toen ze na haar arrestatie weigerde het wachtwoord van haar mobiel te geven. De twintigjarige vrijwilligster uit een van Navalny’s teams bevond zich op dat moment alleen met vier agenten in een afgesloten cel van een Moskous politiebureau. Het was drie uur ’s nachts, er was niemand die haar kon horen. Een van de agenten trapte haar tegen haar benen en trok een plastic zak over haar hoofd.

„Ik was heel bang dat ik zou stikken”, vertelde een geëmotioneerde Kitajeva woensdag aan de Russische televisiezender Dozjd. Toen ze zich verzette en om hulp riep, krabde een van de agenten zich over zijn wang en zei: „Dat heb jij gedaan, bewijs maar dat het anders is. Je hebt een agent verwond, en dat is een strafbaar feit”. Toen de jonge vrouw vervolgens met elektroshocks werd gedreigd, gaf ze haar wachtwoord.

Demonstranten en medestanders van de dinsdag tot 3,5 jaar veroordeelde oppositieleider Aleksej Navalny krijgen te maken met grof politiegeweld. De vaak jonge demonstranten worden op straat opgejaagd en in elkaar geslagen, of met tasers en wapenstokken bewerkt.

Dinsdagavond, na Navalny’s proces, kwam het in het centrum van Moskou opnieuw tot een harde confrontatie. Gewapende leden van oproerpolitie OMON en van de Russische Garde, een in 2016 opgerichte semimilitaire politiemacht onder direct gezag van de president, sloegen hard in op vreedzame demonstranten. Russische media spreken van ‘Wit-Russische toestanden’, een verwijzing naar het brute politiegeweld dat president Loekasjenko al maanden inzet tegen demonstranten in buurland Wit-Rusland. Alleen al in Moskou werden dinsdag bijna twaalfhonderd mensen opgepakt.

Arrestatiebussen

De omstandigheden waarin demonstranten na arrestatie worden vastgehouden zijn erbarmelijk, zo getuigen de beelden die arrestanten rondsturen via sociale media. In Sacharovo nabij Moskou werden tientallen arrestanten urenlang in bussen vastgehouden bij een detentiecentrum voor illegale migranten. Om brandstof te besparen waren de motoren en de verwarming van de bussen uitgezet, ondanks temperaturen van ver onder nul. Water of voedsel kregen ze niet.

In een van die bussen bevond zich ook Sergej Smirnov, hoofdredacteur van nieuwssite Mediazona, die is opgericht door de leden van actiegroep Pussy Riot. De journalist werd vorige week gearresteerd wegens het retweeten van een grap over hemzelf op Twitter. Hij kreeg 25 dagen celstraf. Russische onafhankelijke media en de Unie van Journalisten hebben Smirnovs arrestatie en die van tientallen andere journalisten scherp veroordeeld.

Gat in de grond

Zijn arrestanten eenmaal overgebracht naar een cel, dan zitten zij vaak met tientallen anderen op elkaar gepakt in smerige ruimtes. Ze moeten slapen op de ijzeren frames van matrasloze stapelbedden en hun behoefte doen in een gat in de grond. Volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken, dat donderdag reageerde op de commotie rond de detenties, zijn de foto’s en video’s „geen accurate weergave van de omstandigheden”. Smirnov heeft inmiddels een bed en voedsel gekregen, zo lieten vrienden donderdag weten op Twitter. Telefoons moeten de arrestanten afgeven.

De omstandigheden hebben ook iets ironisch. De afgelopen week is het Russische OM tientallen strafzaken begonnen tegen medestanders van Navalny, omdat zij tijdens de demonstraties de coronamaatregelen zouden hebben geschonden. Zo werd tegen de bekende arts Anastasia Vasiljeva, die zich al maanden inzet voor een betere coronabestrijding in het land, een zaak geopend wegens ‘schending van sanitaire maatregelen’.

‘Doodsbang’

Internationale mensenrechtenorganisaties veroordelen het geweld en de willekeurige arrestaties. „De Russische autoriteiten verdraaien de realiteit en doen alsof vreedzame demonstranten een gewelddadige menigte zijn, wat duidelijk niet het geval is", zegt Damelja Aitchozjina, Rusland-onderzoeker bij Human Rights Watch. EU-buitenlandchef Josep Borrel vliegt deze donderdag naar Moskou, waar hij vrijdag over Navalny zal spreken met Buitenlandminister Sergej Lavrov.

De gevangen oppositieleider roept zijn aanhangers al weken op om, net als hijzelf, niet bang te zijn voor de autoriteiten. Maar de overwegend jonge demonstranten hebben geen weerstand tegen het politiegeweld en de intimidatie waaraan zij worden blootgesteld. „Ik wil graag zeggen dat ik niet bang ben, maar na die nacht ben ik doodsbang”, zei de twintigjarige vrijwilligster Kitajeva woensdag tegen tv-zender Dozdj. „Ik heb weinig hoop dat de demonstraties zonder Navalny aan kracht zullen winnen. Deze repressie is vergelijkbaar met dingen die onder Stalin gebeurden, toen deuren werden gesloten en mensen werden gemarteld.”