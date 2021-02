Prominent criticus van Hezbollah doodgeschoten

Een vooraanstaand criticus van de radicale sjiitische organisatie Hezbollah is donderdagmorgen doodgeschoten aangetroffen in een door hem gehuurde auto in het zuiden van Libanon. In het land, dat toch al in een diepe politieke en economische crisis verkeert, is er met afschuw gereageerd op de dood van de gerespecteerde Lokman Slim (58). Hoewel de exacte toedracht nog onduidelijk is, wordt aangenomen dat Hezbollah hier achter zit.

Slim was gisteravond rond acht uur ’s avonds van het huis van een vriend, een dichter, vertrokken. Zijn familie sloeg alarm toen hij niet thuis kwam. Donderdag werd de auto met zijn overschot in het zuiden van Libanon, een bastion van Hezbollah, gevonden. Slim was volgens een rechter met vier kogels door het hoofd geschoten en een in zijn rug. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op Slims dood.

Gewelddadig

Slim, zelf een sjiiet die een uitgeverij leidde en ook actief was als burgerrechtenactivist, had herhaaldelijk in het openbaar kritiek geuit op de intimiderende en dikwijls gewelddadige manier waarop Hezbollah in politiek opzicht zijn wil probeerde door te drijven in Libanon. Hezbollah onderhoudt nauwe banden met Iran. Slim stond een meer seculiere staat voor, die niet gebaseerd was op een strikte verdeling van de macht tussen verschillende religieuze groepen.

Vorige maand had Slim in een interview met een tv-station de verdenking geuit dat Hezbollah en de Syrische regering ook betrokken waren bij de verwoestende explosie in Beiroet in augustus vorig jaar. Wegens Slims kritiek waren aanhangers van Hezbollah ook al eens de tuin bij zijn huis in Beiroet binnengedrongen. Daar schreeuwden ze dreigende kreten naar hem.

President Michel Aoun heeft een onderzoek gelast naar de dood van Slim. De ambassadeur van de EU in Libanon, Ralph Tarraf, drong eveneens op zo’n onderzoek aan en schreef in een twitterbericht naar aanleiding van de zaak: ,,We betreuren de cultuur van straffeloosheid.”

Lees ook: Libanezen verliezen hoop door onwil van leiders te hervormen