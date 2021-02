OM in beroep in zes zaken tegen relschoppers Museumplein

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de straffen van zes mensen die deelnamen aan de rellen op het Museumplein van anderhalve week geleden. Justitie kan zich niet vinden in de vonnissen van de rechter in hun snelrechtzaken. In één geval is het OM het oneens met de vrijspraak voor openlijke geweldpleging, in de andere gevallen vindt justitie de straffen te laag.

Het OM heeft hoger beroep aangetekend in de zaken van zes mannen van 22 tot 46 jaar oud die werden veroordeeld voor openlijke geweldpleging, het negeren van een politiebevel of allebei. Zo kreeg een man van 36 uit Almere een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en 120 uur werkstraf, omdat hij „een karatetrap” had gegeven tegen het schild van een ME’er. Het OM had tegen hem vijf maanden gevangenisstraf geëist, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Vijf van de zes werden veroordeeld voor openlijk geweld en het negeren van een politiebevel. Zij kregen gevangenisstraffen van vier tot zes weken opgelegd waarvan (ruim) de helft voorwaardelijk, al dan niet in combinatie met een werkstraf. Een van de mannen, een 46-jarige Schiedammer, kreeg alleen een werkstraf van 40 uur voor het negeren van een politiebevel. Hij werd vrijgesproken van openlijke geweldpleging. Justitie wil hem ook voor geweld veroordeeld zien, en eiste daarvoor bij de rechtbank vier maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De meesten moesten van de rechter ook geld storten in een fonds waarmee de schade van de rellen wordt vergoed.

Avondklokrellen

De rellen op het Museumplein braken uit op zondag 24 januari, daags nadat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een avondklok was ingegaan. Ze begonnen met een vreedzaam, maar op die locatie verboden protest op het plein. Het liep uit de hand nadat een deel van de aanwezigen geen gehoor gaf aan een politiebevel om te vertrekken en er werd opgetreden door de mobiele eenheid.

De avond voor het misging was de avondklok al aanleiding geweest voor onlusten in Urk, waar onder meer een coronatestlocatie van de GGD in brand werd gestoken. Zondag en de dagen erna liep het op meer plaatsen uit de hand. Er werd geweld gebruikt tegen de politie, er werden vernielingen aangericht en er werd geplunderd. In plaatsen door het hele land werden honderden mensen aangehouden en werden duizenden boetes uitgeschreven. Een deel van de verdachten werd binnen enkele dagen in het snelrecht veroordeeld voor hun rol in de onlusten.