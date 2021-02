Oegandese oud-kindsoldaat en militieleider Ongwen schuldig aan oorlogsmisdaden

De Oegandese oud-militieleider en voormalig kindsoldaat Dominic Ongwen is schuldig bevonden aan het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moord, marteling, seksuele slavernij en huwelijksdwang. Dat heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag donderdagochtend bepaald. Volgens het Hof is Ongwen „volledig verantwoordelijk” voor zijn daden in de periode tussen 2002 en 2005 en is er „overweldigend bewijs” dat er niet aan zijn geestelijke gezondheid getwijfeld moet worden. De strafmaat wordt later bepaald.

Lees ook: ‘Dood deze jongen niet, hij komt bij ons leger’

De 45-jarige Ongwen groeide uit tot een van de commandanten van het Verzetsleger van de Heer (LRA), een rebellengroep die onder leiding van Joseph Kony tussen 1987 en 2005 vele wreedheden pleegde in het Oost-Afrikaanse land. Net als duizenden andere kinderen werd hij gerekruteerd als kindsoldaat in het conflict in Noord-Oeganda. Omdat hij destijds vermoedelijk niet ouder was dan veertien jaar rees tijdens het proces de vraag of hij mogelijk ook moet worden beschouwd als slachtoffer. Zo deed een groep religieuze en traditionele leiders eerder een oproep om de in 2014 opgepakte Ongwen niet „dubbel te straffen” en hem terug naar Oeganda te sturen voor rituele zuiveringen.

Bij de strijd van het LRA zijn naar schatting ruim honderdduizend doden gevallen en sloegen zo’n 2 miljoen burgers op de vlucht. Daarmee is de LRA de meest moorddadige rebellengroep in Afrika van de afgelopen vijftig jaar. Het Internationaal Strafhof vaardigde in 2005 een arrestatiebevel uit tegen vijf LRA-leiders, onder wie rebellenleider Kony die nog altijd voortvluchtig is. De overige drie leiders zijn vermoord door Kony of kwamen om tijdens gevechten.

De LRA streed tegen het leger van president Yoweri Museveni, die vorige maand een nieuwe termijn bemachtigde na verkiezingen die als zeer omstreden worden beschouwd. Zo werd oppositieleider en popster Bobi Wine elf dagen thuis opgesloten door militairen.