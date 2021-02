NRC-fotograaf Kees van de Veen wint Zilveren Camera met serie over stervende coronapatiënt

Kees van de Veen volgde de familie van Piet Franssen uit het Noord-Limburgse Tegelen, vanaf het moment van zijn opname in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, tot en met de uitvaart. Franssen stierf op 16 april op 73-jarige leeftijd. De foto’s werden een week later geplaatst in NRC „Ik weet nog hoe deze fotoserie ineens een gezicht gaf aan de cijfers die je elke dag hoorde”, zegt juryvoorzitter Natalia Toret, ook chef van de fotoredactie van NRC. „Op dat moment waren nog weinig fotografen in ziekenhuizen geweest. Je had nog vooral lege straten, wc-rollen en lege schappen gezien.”Van de Veen komt volgens Toret, die zelf niet meestemde, „dicht bij het onderwerp, met respect voor de man die daar ligt”. Volgens het juryrapport zullen de beelden nog „jaren op ons netvlies staan. Vooral het beeld waarbij de dochter vlak voor het sterven van haar vader een telefoon bij zijn oor houdt met aan de andere kant van de lijn zijn kleinzoon, maakte diepe indruk op de jury.”Van de Veen (1980) won twaalf jaar geleden de Canonprijs voor Jong Talent en is sindsdien in de prijzen gevallen bij de European Newspaper Award, World Press Photo en regelmatig in een subcategorie van de Zilveren Camera. Het is de eerste keer dat hij ook de hoofdprijs in ontvangst mag nemen. Van de Veen, woonachtig in Haren (Groningen), fotografeert met name alledaagse situaties.