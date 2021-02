Nieuwe afboekingen Shell brengen verlies op 20 miljard

Shell heeft ook in de laatste drie maanden van 2020 een miljardenverlies geleden door de coronacrisis. Grote afwaarderingen op de bezittingen brachten het olie- en gasconcern voor 4,4 miljard dollar (3,67 miljard euro) in het rood. Het verlies over heel 2020 komt daarmee op 20 miljard dollar (16,7 miljard euro).

„Een bijzonder jaar waarin we harde, maar doortastende maatregelen hebben genomen”, aldus bestuursvoorzitter Ben van Beurden deze donderdag in een toelichting.

Door de bijna mondiale lockdown zag Shell de vraag naar olieproducten drastisch dalen. De vraag naar kerosine voor het vliegverkeer zakte in, er reden veel minder auto’s op de weg en talloze bedrijven draaiden minder productie. Een historisch jaar was het gevolg, waarin Shell onder meer voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog besloot het dividend te verlagen.

Voor het eerste kwartaal van het lopende jaar jaar stelde Van Beurden weer een kleine verhoging van het dividend aan de aandeelhouders in het vooruitzicht. Dat is een illustratie van zijn stelling dat de balanspositie van het bedrijf ondanks de verliezen is versterkt. Ook de oliemarkt lijkt weer enig optimisme uit te stralen. Voor een vat Europese Brent wordt momenteel bijna 60 dollar betaald en die prijs heeft in de afgelopen twaalf maanden nauwelijks hoger gelegen.

Ook op sociaal vlak moest het Brits-Nederlandse concern in dit corona-jaar ongebruikelijke stappen nemen. Zo kondigde Shell al aan 7.000 tot 9.000 banen te schrappen, wat gelijkstaat aan zo’n 10 procent van het aantal medewerkers.

Teruggevallen vraag

Los van de boekhoudkundige afwaarderingen boekte Shell in de laatste drie maanden een operationele winst van 393 miljoen euro. Dat betekent een winstdaling van 87 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Toen werd nog een winst van 2,9 miljard geboekt. Over heel 2020 werd een operationele winst geboekt, dus exclusief de afboekingen, van 4,8 miljard dollar, ruim 70 procent minder dan een jaar eerder. Over het resultaat van het vierde kwartaal waren de verwachtingen van analisten hoger gespannen.

Shell is niet het enige concern in de oliesector dat lijdt onder de teruggevallen vraag. Eerder deze week kwam het Amerikaanse ExxonMobil voor het eerst in veertig jaar met rode cijfers. Het in Texas gevestigde concern meldde over het laatste kwartaal van 2020 een verlies van 20,1 miljard dollar (16,8 miljard euro). Volgens bestuursvoorzitter Darren Woods kreeg zijn bedrijf te maken met „de meest uitdagende marktomstandigheden in zijn geschiedenis”.

Het Britse BP zag zijn 10 miljard dollar winst over 2019 omslaan in 5,7 miljard verlies in 2020. Het was het eerste verlies in tien jaar. Destijds belandde het concern in de rode cijfers door de ramp met het booreiland Deep Water Horizon in de Golf van Mexico. In de laatste drie maanden zag BP zijn verlies met 96 procent teruglopen in vergelijking met een jaar eerder. „Een moeilijk kwartaal aan het eind van een moeilijk jaar”, verklaarde topman Bernard Looney dinsdag.