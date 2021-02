Met het showproces tegen Aleksej Navalny treedt president Poetin in de voetsporen van Lenin

In zijn laatste woord voor de rechtbank in Moskou analyseerde Aleksej Navalny afgelopen dinsdag het wezen van de strafzaak tegen hem. „Het belangrijkste aan dit proces is niet hoe het voor mij zal aflopen. De belangrijkste reden is om een groot aantal mensen te intimideren.” zei Navalny in de rechtszaal. En: „Het dieptepunt wordt bereikt als rechteloosheid en tirannie poseren als aanklagers van de staat en zich hullen in toga's van rechters.”

Navalny bestempelde zijn zoveelste veroordeling als een wraakactie en afleidingsmanoeuvre om de corruptie en sociale ongelijkheid in Poetins kleptocratie te verhullen. Met andere woorden: een klassiek showproces waarin de regering het strafrecht gebruikt om met een gefabriceerde aanklacht en een van hogerhand gedicteerd vonnis een politieke tegenstander uit te schakelen, daarbij geholpen door een rechtelijke macht die zich er voor laat lenen om zelfs de eigen rechtsstaat met voeten te treden.

Het showproces is in Rusland al een eeuw oud. Lenin zette het in 1922 als eerste in. De Sovjet-Unie had net een verwoestende burgeroorlog achter de rug. Lenin zat daarom verlegen om meer materiële welvaart. Hij liet de markt weer mondjesmaat toe. Zijn sociale contract met het volk leek op dat van Poetin: voorspoed in onderworpenheid, eten in ruil voor zwijgen.

Het machtsmonopolie van de communistische partij mocht intussen echter niet worden betwist. Vandaar dat Lenin een proces begon tegen zijn potentiële uitdagers: de sociaal-revolutionairen die in 1917, samen met mensjewieken en bolsjewieken, het tsarisme omver hadden geworpen. Een proces moest deze bondgenoten van weleer, die nu concurrenten waren geworden, politiek én fysiek uitschakelen. Dat kon door hen te brandmerken als „agenten van de bourgeoisie”, kortom, als volksvijanden. Het lukte. „Een knuppel is een primitief wapen, een geweer doeltreffender, het doeltreffendste is de rechtbank”, concludeerde de sovjetaanklager uit 1922, zo schrijft historicus Marc Jansen in zijn proefschrift Een showproces onder Lenin. Het voorspel van de Grote Terreur.

Buitenlandse machten

Stalin ging ruim tien jaar later nog een stap verder. Terwijl hij miljoenen liet creperen in de goelag, gebruikte hij het showproces om zijn eigen communistische partij tussen 1936 en 1938 te zuiveren. Net als in 1922 werd die partij volgens hem bedreigd door spionnen van duistere buitenlandse machten. Het visioen dat het Westen het op Rusland heeft gemunt, bleef daarna hardnekkig. Het verwijt aan de critici van Poetin is nu nauwelijks anders. De huidige parlementsvoorzitter Vjateslav Volodin opperde vorig najaar bijvoorbeeld dat de vergiftiging van Navalny was „georkestreerd door westerse inlichtingendiensten”.

Die continuïteit wil niet zeggen dat ook de enscenering van het showproces afgelopen driekwart eeuw hetzelfde is gebleven. Er zijn zeker twee cruciale verschillen: het ontbreekt sinds Stalins dood in 1953 aan bekentenissen en executies.

Eén doel heeft het showproces na een eeuw nog steeds: intimidatie.

In de stalinistische processen konden de ‘volksvijanden’ zich niet verdedigen, al probeerden sommigen dat wel. Ze moesten zichzelf opknopen. Zo tuchtigde Lenins ‘partijlieveling’ Nikolaj Boecharin zich als een „gedegenereerde contrarevolutionair”. Dit showproces zou de Hongaarse ex-communist Arthur Koestler inspireren tot zijn roman Nacht in de middag.

Het boek van Koestler schrok de stalinisten niet af. In 1952 arrangeerden ze, in het kader van een antisemitische zuiveringscampagne, in Praag een showproces tegen een groep rond de Tsjechische partijleider Rudolf Slansky. Net als Boecharin werd Slansky ter dood veroordeeld en als ‘Titoïst en Zionist’ opgehangen. De linkse Grieks-Franse cineast Costa Gavras verwerkte de bekentenissen in dit proces bijna twintig jaar later tot zijn anti-stalinistische speelfilm L’Aveu met onder anderen de Franse acteur Yves Montand.

Parasitaire landloper

Daarna was dit soort zelfkastijding grotendeels voorbij. Na Stalin trachtten de slachtoffers in showprocessen juist wat weerwoord te bieden. Dichter Josif Brodski gaf daarvan een fenomenaal voorbeeld toen hij in 1963 – de ‘dooi’ van Chroesjtsjov was weer winters geworden – werd berecht als „antimaatschappelijke parasitaire” landloper. Op de vraag van de rechter wie hem eigenlijk bij de dichtersrangen had ingedeeld, antwoordde de latere Nobelprijswinnaar: „Niemand. Wie heeft mij bij de mensheid ingedeeld?”

Een ander aspect van het showproces bleef wel intact: de propagandafunctie.

Toen Montand de hoofdrol in L’Aveu speelde, was hij geen sovjetcommunist meer. In de jaren vijftig was hij juist een speelbal van het Kremlin geweest. ‘Gerund’ door de KGB ging hij in oktober 1956, terwijl Sovjettroepen de Hongaarse opstand neersloegen, in Rusland op tournee en gaf hij de invasie in Boedapest een aureool van legitimiteit. Montand was niet de enige goedprater. De Fabian-socialiste Beatrice Webb-Potter had twee decennia eerder Stalins terreur zelfs expliciet gebillijkt omdat er nu eenmaal „dood hout moest worden weggekapt”.

Lees ook: Russische gevangenissen kunnen het aantal arrestanten niet aan

Tegenwoordig is de propaganda minder ideologisch. Maar paranoïde interpretaties van de feiten doen rond showprocessen nog altijd de ronde. Zo meent voormalig NRC-correspondent en complottheoreticus Karel van Wolferen dat de moordaanslag op Navalny een Amerikaanse „poging is om Rusland in diskrediet te brengen” en de gaspijplijn Nordstream-2 te torpederen. Er is volgens Van Wolferen „geen enkele reden waarom een president, die als strateeg zijn sporen wel heeft verdiend, via een sluipmoordpoging op een activist van verwaarloosbaar belang een nieuwe golf van demonisering zou willen riskeren”.

Van Wolferen slaat de plank finaal mis. Met de arrestatie en de veroordeling van Navalny wil Poetin dat risico juist wel nemen. Kennelijk is Navalny niet zo verwaarloosbaar dat hij vrij mag rondlopen.

Geen misverstand. Qua staatsgeweld is de poetinistische repressie van een andere orde dan de stalinistische terreur. Ook politiek zijn er verschillen. Indertijd rekenden revolutionairen met elkaar af. Nu verdedigt de macht in het Kremlin vooral zijn zakelijke belangen.

Maar één doel van het showproces is de afgelopen eeuw overeind gebleven: de intimidatie.

Oost-Europa-expert Hubert Smeets werkt bij kenniscentrum Raam op Rusland. Hij schrijft om de week met redacteur geopolitiek Michel Kerres over de kantelende wereldorde.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven