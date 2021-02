McKinsey schikt voor 573 miljoen dollar voor rol bij opioïde-epidemie

Het internationale consultancybureau McKinsey heeft voor 573 miljoen dollar (478,9 miljoen euro) geschikt met de openbaar aanklagers van 47 Amerikaanse staten vanwege zijn rol bij de verkoop van de verslavende opioïde pijnstiller OxyContin. Dat maakte The New York Times donderdag bekend.

In rechtszaken tegen Purdue Pharma, de fabrikant van OxyContin, kwamen documenten naar voren waaruit bleek dat McKinsey Purdue onder meer hielp met de marketing voor de extra winstgevende OxyContin-pillen met hoge dosering. De sterk werkende pijnstiller, lijkend op maar sterker dan morfine, heeft in de afgelopen twintig jaar aan zeker 450.000 Amerikanen het leven gekost. Mensen die daar gevoelig voor zijn kunnen razendsnel verslaafd raken aan de werkzame stof, oxycodon. Zodra gewenning optreedt in het lichaam, gaan mensen extra pillen slikken en dan ligt overdosis op de loer.

Misleiding

Het consultancybedrijf werkte tot na 2007 voor Purdue. Dat was het jaar waarin Purdue schuldig pleitte in een strafzaak over het misleiden van artsen en controle-instanties over de risico’s van het middel. „De zaak draaide altijd al om het ter verantwoording roepen van degenen die de opioïde-epidemie hebben gecreëerd en er geld aan hebben verdiend,” zei de openbaar aanklager van Massachusetts, Maura Healey, tegen The Times.

McKinsey erkent in de schikking geen schuld, maar heeft wel ingestemd met de eis om geen diensten meer te verlenen aan producenten van verslavende medicijnen. Ook moet het bedrijf tienduizenden pagina’s openbaar maken over het werk dat ze voor de opioïden-industrie hebben gedaan. Het leeuwendeel van het schikkingsbedrag, 478 miljoen dollar (399,5 miljoen euro), moet binnen twee maanden worden betaald.

Lees ook: Waar komen pijnstillers als oxycodon en fentanyl opeens vandaan?