KU Leuven schorst zeven studenten wegens fatale ontgroening

De Katholieke Universiteit Leuven schorst zeven studenten die betrokken waren bij een fatale ontgroening bij een studentenvereniging van die universiteit in 2018. Sommigen van hen mogen zich een aantal jaar niet meer inschrijven aan de KU Leuven, anderen nooit meer. Dat heeft de universiteit laten weten in een persbericht.

„We beseffen dat geen enkele sanctie of procedure het verdriet om Sanda kan wegnemen”, stelt vicerector Tine Baelmans van de KU Leuven in een verklaring. „We moeten als universitaire gemeenschap het drama samen een plaats geven. We mogen Sanda en wat er gebeurde nooit vergeten.”

De zaak gaat terug naar 7 december 2018, toen de 20-jarige ingenieursstudent Sanda Dia overleed na een uit de hand gelopen ontgroening bij de Leuvense studentenvereniging Reuzegom. Dia werd gedwongen om grote hoeveelheden visolie en alcohol te drinken en moest urenlang buiten in een put met ijskoud water zitten terwijl er op hem werd geürineerd. De zaak zorgde voor veel ophef in België. Reuzegom is inmiddels opgeheven.

In 2019 voerde de KU Leuven al een onderzoek uit naar de zaak. Naar aanleiding daarvan kregen de betrokken studenten een taakstraf en moesten ze een paper schrijven. Dat leverde de universiteit veel kritiek op, omdat die straffen veel te laag zouden zijn. In september 2020 startte de KU Leuven daarop een nieuw onderzoek, waar de nieuwe straffen uit gekomen zijn. Tegen de studenten loopt ook nog een strafzaak, waarin ze celstraffen tot 15 jaar kunnen krijgen.

Lees ook: Hoe zijn ontgroening student Sanda Dia fataal werd