Kamer wil meer weten over mogelijke koninklijke bemoeienis in zaak-Poch

De Tweede Kamer wil van het kabinet meer informatie over een telefoongesprek dat mogelijk afkomstig was van het Koninklijk Huis en een poging leek om het onderzoek naar Julio Poch te beïnvloeden. D66, SP, GroenLinks, PvdA, PVV en ChristenUnie hebben aan demissionair premier Mark Rutte (VVD) en demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) om uitleg en ongelakte stukken gevraagd.

Aanleiding voor de vragen is een van de bevindingen van de commissie-Machielse, die het onderzoek naar de voormalige Transavia-piloot heeft onderzocht. Poch werd verdacht van betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten die in de jaren zeventig en tachtig werden uitgevoerd in opdracht van de toenmalige militaire regering van Argentinië. De vader van koningin Máxima, Jorge Zorreguieta, was minister in die regering. Iemand die zei voor de koningin te werken, polste of dat onderzoek nou nodig was, omdat het zo’n pijnlijke zaak was voor Máxima. Het onderzoek naar Poch was toen nog bij vrijwel niemand bekend. De piloot werd na acht jaar onschuldig bevonden.

Het telefoongesprek werd aan de commissie gemeld door de invloedrijke officier van justitie Roelof Jan Manschot, die het telefoontje destijds ontving. Details zijn onduidelijk. Hijzelf kan geen naam meer noemen van degene die belde en heeft er daarna ook niets meer van vernomen. De commissie-Machielse probeerde nog meer informatie los te weken bij de regering, maar kwam daarin ook niet verder. De Kamerleden vragen nu tekst en uitleg, en willen weten hoe het kan dat het überhaupt bekend was dat dit onderzoek liep. In de vragen wordt geopperd dat er een onderzoek door de rijksrecherche geopend kan worden, en wordt het kabinet opnieuw om stukken gevraagd die de Kamer al eerder had willen zien.

Onverwijld en ongelakt

De Kamerleden vragen het kabinet nu naar documenten over de Argentijnse rechtshulpverzoeken en de correspondentie daarover, plus reisverslagen van de Criminele Inlichtingeneenheid rond deze zaak. Daarbij wordt benadrukt dat die wat hen betreft „onverwijld en ongelakt” aangeleverd moeten worden. De Kamer had daar eerder al om gevraagd, maar kreeg toen te horen dat de stukken niet doorgestuurd konden worden zolang de commissie nog onderzoek deed.

Julio Poch werd na een lange rechtszaak onschuldig bevonden door een rechtbank in Argentinië. De commissie-Machielse onderzocht of de Nederlandse staat zorgvuldig heeft gehandeld in de aanloop naar die vrijspraak, en concludeerde in het maandag verschenen rapport van wel. De advocaat van Poch, Geert-Jan Knoops, heeft de onafhankelijkheid van die commissie in twijfel getrokken omdat een van de twee onderzoekers jarenlang samenwerkte met voormalig minister Ernst Hirsch Ballin, wiens handelen onderdeel was van het onderzoek. Poch wil ook een schadevergoeding van miljoenen euro’s van de Nederlandse staat.