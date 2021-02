Het vriest en het dooit tegelijk bij Unilever

Jaarcijfers van Unilever lezen als het weerbericht: op de ene plek regent het, op een andere schijnt de zon. Een levensmiddelenconcern dat zo groot is als deze beursgenoteerde reus kan tegenvallers op het ene vlak opvangen met een meevaller in een andere categorie.

Afgelopen jaar werd dat eens te meer duidelijk. Mensen werkten vanwege corona vooral thuis, hun aantal uitstapjes buiten de deur was beperkt. En wie minder de deur uit gaat, geeft over het algemeen minder om zijn persoonlijke verzorging. Het gevolg: er werden minder scheermesje en deodorant verkocht.

Maar als consumenten op pad gingen, doen ze dat wel veilig, dus was een forse toename in de afzet van hygiënische producten zoals handgel.

Ook de sluiting van de horeca stelde Unilever als wereldwijde leverancier voor een uitdaging. Maar daar vond het vorig jaar volledig Brits geworden concern een antwoord op: een ‘Lekker Thuis’-campagne. Die moedigde consumenten aan om zelf te koken – met producten van dochterbedrijven zoals Knorr, Unox en Calvé uiteraard. En van De Vegetarische Slager, die sinds eind 2018 in handen is van Unilever en vorig jaar maar liefst 70 procent meer verkocht.

Onder aan de streep leidde dit tot een jaaromzet van 50,7 miljard euro – 2,4 procent minder dan in 2019. Het bedrijf wijt dat voornamelijk aan de ongunstige wisselkoersen. Zonder dat effect groeide de omzet met 1,9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De nettowinst nam met 0,8 procent toe tot 6,1 miljard euro.

‘Onvoorspelbaar jaar‘

Bestuursvoorzitter Alan Jope noemde 2020 in zijn toelichting een „onvoorspelbaar jaar”. Vooral in het tweede kwartaal werden de resultaten negatief beïnvloed door de coronapandemie. Vanaf de zomer ging het weer wat beter, met name doordat voor Unilever belangrijke markten zoals China en India weer van het slot gingen.

Het zijn markten die – samen met de VS – goed zijn voor ruim een derde van de inkomsten van Unilever. De komende jaren ligt de focus vooral op groei in deze gebieden, kondigde Jope donderdag aan.

Voor 2021 verwacht de topman een eveneens „onvoorspelbaar” eerste half jaar waarin hygiëneproducten zullen blijven groeien. „Consumenten zullen vaker hun handen blijven wassen.” Wel verwacht Unilever dat het tot eind 2022 ongeveer 1 miljard euro aan herstructureringskosten kwijt zal zijn.

De belangrijkste stap in 2021 zet het concern binnen de theedivisie. Unilever maakte vorig jaar al bekend dat het deze tak, met merken als Lipton en PG Tips, wil afstoten. Via welke weg dat zou gebeuren, was toen nog onbekend. En dat is nu nog steeds zo.

Interesse voor theetak

De „hoofdoptie” is volgens Jope om de theetak verzelfstandigd naar de beurs te brengen. Maar hij sluit ook een verkoop aan een geïnteresseerde partij niet uit. „Private equitypartijen staan in de rij, maar er zijn nog geen gesprekken . Eerst willen we voor onszelf de strategische route bepalen”, zei Jope donderdag. Duidelijkheid daarover moet er eind dit jaar komen.

„Hoofdoptie” is om Unilevers theetak verzelfstandigd naar de beurs te brengen

Verder wil Unilever sterker inzetten op de digitale verkoop. Of in de woorden van Jope: op „e-everything”. De afgelopen periode heeft volgens hem een wezenlijke verandering teweeggebracht in „hoe we kopen, betalen en consumeren. En dat zal absoluut blijvend zijn.”

En dan was er nog het verhaal dat Unilever zou overwegen om een deel van zijn beauty-merken te verkopen. Bloomberg meldde enkele dagen geleden dat het Britse concern daartoe voorbereidingen zou treffen, als onderdeel van een diversificatiestrategie. Volgens Jope wordt de beautyportfolio onder de loep genomen maar is „elke speculatie nog voorbarig”.