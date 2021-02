Het trauma van seks met je lerares

Op veel medeleven hoeft scholier Eric niet te rekenen wanneer mensen ontdekken dat hij een seksuele relatie heeft gehad met Claire, een lerares op zijn middelbare school. Veel van zijn vrienden geloven immers in de fantasie van de sexy lerares die van een jongetje een man maakt. Hij krijgt high fives, geen schouder om op te huilen. Dat wil hij eerst ook helemaal niet, het is in het begin nog niet duidelijk wat hem precies is overkomen. Iedere tienerjongen zou toch jaloers op hem zijn?

De intrigerende dramaserie A Teacher laat op krachtige wijze zien wat de gevolgen van zo’n verknipte relatie kunnen zijn. Maker Hannah Fidell rekent tegelijkertijd af met het idee dat het misbruik in deze situatie anders zou zijn omdat het een relatie betreft tussen een oudere vrouw en een jongen, en niet tussen een oudere man en een meisje.

Fidell baseerde de serie op haar eigen gelijknamige film uit 2013. Ze schreef en regisseerde de meeste afleveringen en presenteert de gevoelige materie op een genuanceerde wijze, zonder de ernst van het misbruik te bagatelliseren. Door het verhaal van een 75 minuten durende film uit te bouwen tot tien afleveringen van zo’n dertig minuten heeft ze veel meer ruimte voor de nasleep en de gevolgen voor beide partijen op lange termijn. Dankzij het uitstekende acteerwerk van Nick Robinson en met name Kate Mara blijft de serie in balans, ook wanneer de rand wordt opgezocht.

Dertiger Claire Wilson (Mara) is nog maar net begonnen als lerares Engels op een middelbare school in de Amerikaanse staat Texas als ze besluit om haar zeventienjarige leerling Eric Walker (Robinson) in haar vrije tijd bijles te geven. Een nog onvervulde kinderwens zorgt voor spanningen binnen haar ingedutte huwelijk en dit klusje biedt fijne afleiding. Al snel saboteert ze zichzelf en, veel ernstiger, het leven van haar leerling. Er begint een flirterig spel te ontstaan tussen de twee. Claire verzet zich eerst nog tegen haar lustgevoelens. Ze is niet dom en op geen enkel moment heb je het idee dat ze dit vaker heeft gedaan of dat ze een specifiek plan heeft om een minderjarige leerling te verleiden.

Dat ze de sleur wil doorbreken weten we wel: aan het begin van de eerste aflevering zien we dat ze lippenstift steelt. Die zoektocht naar spanning loopt totaal uit de hand.

Manipulatie

A Teacher draait niet lang om de hete brij heen en brengt Claire en Eric snel bij elkaar. Van gelijkwaardigheid is vanaf het begin geen sprake, ook als de personages elkaar dat proberen wijs te maken. Door subtiele manipulatie geeft Claire de jongen zelfs het gevoel dat hij verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Hij was immers de persoon die de eerste stap zette. Op zijn achttiende verjaardag neemt zij hem zelfs mee voor een weekendje weg. Heel even lijkt er sprake van een normale, romantische affaire.

Het sterke spel van Kate Mara zorgt dat je als kijker niet afhaakt. Zij zet een complex personage neer, een gefrustreerde vrouw die alles opblaast om maar iets te voelen. Nadat ze voor het eerst seks heeft gehad met haar leerling zie je tegelijkertijd opwinding en paniek in haar ogen. Ze weet dat haar gedrag fout is en toch kan ze niet stoppen. Haar gedrag wordt op geen enkel moment goedgepraat, maar er wordt ook geen monster van haar gemaakt.

Dankzij de relatief korte afleveringen blijft de vaart er goed inzitten, nergens voelt het als een filmscript dat opgerekt is tot een serie. Omdat het verhaal zich over een langere tijdsperiode afspeelt kan vooral het proces van het slachtoffer beter en subtieler uitgewerkt worden dan in de film. Traumaverwerking is een zeer ingewikkeld proces en voor iedereen anders. De werkelijke schade wordt soms pas op een later moment duidelijk. Dit aspect wordt vooral in laatste aflevering goed neergezet. De serie had makkelijk ten onder kunnen gaan aan manipulatief melodrama of smakeloze sensatie, maar blijft de hele rit op de rails. De slotscène is verpletterend in zijn eenvoud.

Serie A Teacher Van: Hannah Fidell. Met: Kate Mara, Nick Robinson, Ashley Zukerman. Tien afleveringen. Vanaf maandag 8 februari, FOX, 21.00 uur. Vanaf dinsdag on demand: Ziggo Movies & Series. ●●●●●