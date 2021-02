Het internetforum dat de beurzen schokte zit ook zelf flink in de lift

Afgelopen week werd het internetforum Reddit groot nieuws. Massaal investeerden ‘redditors’ in de noodlijdende videogamewinkel Gamestop waardoor het aandeel gigantisch steeg. Deze hausse ontstond op het subforum /r/wallstreetbets, waar doorgaans vooral plaatjes, grapjes en filmpjes worden gedeeld. Daarbij moeten autoriteiten, institutionele beleggers en vooral niet-redditors het flink ontgelden. Deze keer bleef het niet bij lol trappen en wisten de gebruikers met een ludieke actie de beurs te schokken.

Woordenboek Redditor: gebruiker van Reddit /r/ of subreddit: Een subforum van Reddit heet een ‘subreddit’ en wordt vaak geschreven met ‘/r/’ ervoor. Dit verwijst naar het webadres. Holding/hold: Veel gebruikers van /r/wallstreetbets roepen met veel gevoel voor drama op om, ondanks de intussen dalende koers van Gamestop, geen aandelen te verkopen. Upvoten/downvoten: Elke gebruiker kan een bericht, of plaatje ‘upvoten’ of ‘downvoten’. Hoe meer ‘upvotes’, hoe meer mensen jouw bericht of reactie bovenaan de voorpagina te zien krijgen. Meme: een internetgrap. Vooral herhaling en ironie zijn belangrijk. Het woord ‘dank’ is een bijvoeglijk naamwoord dat aangeeft dat een meme echt heel goed, origineel of raar is.

Daarmee is /r/wallstreetbets het verhaal van Reddit in het klein. De website, opgericht in 2005, draait om de meer dan honderdduizend (actieve) ‘subreddits’ waar gebruikers zelf de regels en mores kunnen bepalen. Intussen heeft Reddit 52 miljoen actieve gebruikers en staat het op nummer negentien van meest bezochte sites ter wereld. Hoewel het kleiner is dan Facebook (1,82 miljard actieve gebruikers), Twitter (187 miljoen) of TikTok (100 miljoen) groeit de schare redditors flink: 44 procent ten opzichte van vorig jaar. Ter vergelijking: het aantal gebruikers van Facebook steeg in dezelfde periode maar met twaalf procent. Toch is Reddit onder het bredere publiek minder bekend. De mensen die de website kennen, weten: het is niet gek dat de hype rondom Gamestop juist hier ontstond.

Wilde Westen

Volgens Marc Tuters, die onderzoek doet naar online subculturen aan de Universiteit van Amsterdam, is de cultuur van Reddit een restant van het oude internet. “De bulletinboards in de jaren negentig waren een beetje als het Wilde Westen”, vertelt hij. “Vrijheid en verzet tegen de mainstream, tegen het establishment, stonden daar toen centraal, net als nu op Reddit.” De aandelenhype van Gamestop is daar een typisch voorbeeld van, zegt Tuters: “Het is overduidelijk een grap, of ze echt geloven in de waarde van Gamestop is irrelevant. Dat staat bekend als de Wet van Poe: op het internet is het vrijwel onmogelijk om te zien of iemand ironisch of oprecht is. Maar dat betekent niet dat ze niets kunnen bereiken, dat ze niet kunnen ontwrichten, zoals nu gebeurt met Gamestop.”

Dat herkent redditor Jack Storey (23) ook. Hij zit al tien jaar op Reddit en hij volgt /r/wallstreetbets al enige tijd. “De mensen op /r/wallstreetbets kunnen er samen om lachen als ze enorm verliezen op de beurs en gebruiken dezelfde memes en emoji, zoals het diamantje of de raket. Maar op Reddit en op /r/wallstreetbets is óók veel ruimte voor intelligente discussie”, vertelt Storey.

Volgens Eline van de Lagemaat (22), ongeveer twee jaar redditor, is het naïef om te denken dat Reddit een paradijselijk hoekje op het internet is met intelligent debat. “Dat is echt niet mijn eerste associatie met Reddit. Het blijft het internet, Redditors zijn vaak erg standvastig, al is dat afhankelijk van de subreddit. Daarom reageer ik zelf niet echt.” Storey: “Het is ook wel waar dat de discussie minder intelligent wordt naarmate subreddits groeien. Dat zag je ook op /r/wallstreetbets, dat in twee weken tijd van anderhalf naar zes miljoen gebruikers ging.”

Dat maakt het lastig om de cultuur van Reddit in zijn geheel te definiëren: die verschilt simpelweg teveel tussen subreddits, zeggen zowel Storey en Van de Lagemaat als Tuters. Je hebt /r/wallstreetbets, maar ook subreddits gewijd aan schattige dierenplaatjes, hobby’s of politiek. “De moderatoren van subreddits hebben echt ontzettend veel invloed op de omgangsnormen en kwaliteitseisen in hun kleine gemeenschappen”, vertelt Tuters. “Dat komt voort uit gangbare ideeën in Silicon Valley over vrijheid van meningsuiting en eigengereidheid. Misschien is dat ook de reden dat er in het liberale Nederland relatief veel redditgebruikers zijn.”

Wat volgens Tuter alle subreddits bindt, is een zekere kuddementaliteit. "Al is het zeker geen hersenloze massa. Maar groepen gebruikers kunnen samen wél grote impact hebben. Ook buiten het internet. Door het systeem van 'upvoten' kunnen zaken snel veel momentum krijgen."

Reactionair?

Dat is wat er de afgelopen weken gebeurde met /r/wallstreetbets, maar dat was niet voor het eerst, zegt Tuters. “Denk maar aan de alt-rightbeweging die op Reddit welig tierde.” De afgelopen jaren treedt Reddit strenger op tegen extreme subreddits. Zo werd /r/The_Donald, een bastion van Trumpsupporters, afgelopen zomer verwijderd. Dat werd door vele redditors als bewijs gezien dat Reddit niet meer zo is als het wetteloze oude internet van de jaren negentig. Zo is het alleen nog op kleine uithoeken van het forum, vermoedt Storey.

Die internetcultuur verdwijnt niet, en schoppen tegen de macht blijft er onderdeel van. “Vaak is die opstandige kant van internetcultuur reactionair en zelfs vrouwonvriendelijk”, zegt Tuter. “Het antagonisme, ironie en memes zullen blijven, maar ik hoop dat het minder giftig, goedaardiger en vooral grappig zal zijn. /r/wallstreetbets is in dat opzicht verfrissend.”

Op woensdag staat een nieuw bericht op /r/wallstreetbets met een boodschap aan mensen die veel geld verliezen nu de koers van Gamestop weer daalt: “Ik hou van jullie allemaal. Dit deel van het internet is mijn favoriete plek en ik wil dat we allemaal memes blijven maken en lol blijven trappen. Zorg goed voor jezelf en je mentale gezondheid.”