Herverdeling van gemeentegelden leidt tot felle kritiek

Uit Groningen, Friesland en de vier grote steden klinkt felle kritiek over de herverdeling van het Gemeentefonds. De aanleiding is een voorstel van demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, D66) over de herijking van de gemeentegelden dat dinsdag verscheen. Het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten.

Bijna alle gemeenten in Friesland en Groningen gaan er volgens het voorstel vanaf 2023 financieel op achteruit. In de Groningse gemeente Oldambt loopt de bezuiniging op tot bijna 130 euro per inwoner. Gedeputeerde van de provincie Friesland, Sander de Rouwe (Financiën, CDA), zegt dat de noordelijke gemeenten „onevenredig hard” zijn getroffen als het voorstel van Ollongren werkelijk wordt uitgevoerd. „Juist gemeenten met minder verdienvermogen en kwetsbare sociale economische structuur worden hard geraakt”, schrijft hij op Twitter. „Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.”

Het platteland wil niet ‘bloeden’ voor de Randstad

Ollongren onderkent dat Friesland en Groningen „in het bijzonder” te maken hebben met „forse nadelige effecten”. Ze overweegt een speciale regeling voor de Groningse en Friese gemeenten te treffen, schrijft ze in de Kamerbrief.

Vier grote steden

Maar daar blijft het niet bij. Ook de vier grote steden, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam roeren zich. Zij gaan er in het voorstel gezamenlijk 144 miljoen euro op achteruit. Tot grote onvrede van de Haagse wethouder Anne Mulder (Financiën, VVD), die namens de vier gemeenten spreekt: „De G4 staan voor enorme economische, sociale en financiële opgaven, die ook al voor de coronacrisis onder druk stonden. Dat zien we niet terug in deze voorstellen.”

Ongeveer 85 procent van de inkomsten van gemeenten komt van het Rijk en in het Gemeentefonds. In 2019 werd 31,2 miljard euro verdeeld onder de 355 gemeenten. Via een ingewikkelde verdeelsleutel met zestig criteria wordt na jaren het gemeentefonds ‘herijkt’ – wat betekent dat zowel de verdeling als de hoogte van het bedrag wordt aangepast.

De verschraling is in Zwijndrecht al ingezet

In totaal gaan 159 gemeenten er financieel op achteruit, terwijl 196 gemeenten een plusje op hun begroting kunnen plaatsen. Grootste winnaars uit het voorlopige voorstel zijn de kleine gemeenten Rozendaal (plus 319 euro) en Vlieland (plus 378 euro). Ook in Drenthe, Flevoland, Limburg en Noord-Brabant gaan veel gemeenten volgens dit voorstel minder geld ontvangen.

Financiën onder druk

In januari werd al duidelijk dat de financiën van gemeenten de komende jaren onder druk staan. Eén op de vijf gemeenten heeft zo weinig financiële buffers dat ze in de categorie ‘meest risicovol’ vallen, aldus accountantskantoor BDO dat onderzoek deed naar de jaarrekeningen over 2019 en de begrotingen voor 2021 van alle 355 gemeenten. Een „onhoudbare” situatie, volgens BDO. Het tekort van gemeenten loopt naar verwachting op tot 1,3 miljard euro. „Het betekent voor de burger dat voorzieningen worden geschrapt: de huishoudelijke hulp, de subsidies aan culturele instellingen en sportclubs. Dat ga je merken”, zei Rob Bouman van BDO eerder in NRC.

Het voorstel van Ollongren is een concept, waar nog het een en ander aan kan veranderen. De nieuwe verdeelsleutel voor het Gemeentefonds zou dit jaar al ingaan, maar de herijking moest na eerdere kritiek opnieuw worden gedaan. De verwachting is dat een volgend kabinet met een definitief besluit komt over de gemeentegelden.