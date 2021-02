Gezondheidsraad: bedrijven mogen om vaccinatiebewijs vragen bij toegang

Bedrijven en instellingen mogen volgens de wet om een vaccinatiebewijs vragen, voordat zij iemand toegang verlenen tot hun gebouw of evenement. Dat schrijft de Gezondheidsraad donderdag in een advies aan minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA). Dat betekent dat zorginstellingen, horecabedrijven, scholen en organisatoren van evenementen mogen afdwingen dat bezoekers, patiënten en leerlingen gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.

Deze vrijheid geldt „in principe” en onder strenge voorwaarden, zo schrijft de raad. Zo mag het vragen om een vaccinatiebewijs niet leiden tot „verboden uitsluiting, discriminatie of schending van privacyregels”. De overheid moet toezien dat deze regels niet geschonden worden door bedrijven en andere private instellingen, zo leest het advies.

Ook moeten bedrijven en instellingen kunnen aantonen dat het vragen om een vaccinatiebewijs „een gerechtvaardigd doel dient” en er geen andere manier is om dit doel te bereiken. Of de maatregel gerechtvaardigd is, verschilt per geval, stelt de raad.

Indirecte vaccinatieplicht

In theorie mogen volgens de Gezondheidsraad ook werkgevers hun werknemers vragen om een vaccinatiebewijs. Dat het vragen om een vaccinatiebewijs op de werkvloer op het werk indirect tot onderscheid kan leiden, is volgens de raad „gerechtvaardigd” als daarmee de gezondheid of rechten van anderen worden beschermd.

Wel is dit volgens de Gezondheidsraad ingrijpender op de keuzevrijheid van burgers dan het vragen om een bewijs voor bijvoorbeeld de kroeg. Werkgevers moeten daarom nog beter kunnen onderbouwen waarom een vaccinatiebewijs nodig is. De raad vermoedt dat een vaccinatiebewijs daarom vooral voor vitale sectoren of beroepen die te maken hebben met kwetsbare mensen, zoals de zorg, gebruikt kan worden.

In de aanloop naar het begin van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus heeft het kabinet meermaals gesteld nooit een vaccinatieplicht in te zullen voeren. In november opperde het VVD-Kamerlid Hayke Veldman de ‘indirecte vaccinatieplicht‘: het idee dat mensen die gevaccineerd zijn, straks meer dingen mogen. Bijvoorbeeld naar kantoor gaan, of het bezoeken van een evenement. Ook tegen dat plan bestond politieke weerstand, met name vanuit christelijke partijen.

