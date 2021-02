Zorgen bij Nederlandse sporters: ‘Eerlijke kwalificatie voor de Olympische Spelen wordt heel lastig’

Als de Spelen in Tokio komende zomer doorgaan – áls ze doorgaan – dan zal alles anders zijn. Deze week presenteerde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een eerste draaiboek voor sporters, met eigenlijk maar één boodschap: de bewegingsruimte zal minimaal zijn, met het oog op het coronavirus.

Maar de officiële lijn is nog altijd dat de uitgestelde Spelen beginnen op 23 juli. Dat is waar sporters in de hele wereld zich aan vastklampen, zegt oud-topzwemster Hinkelien Schreuder (36), voorzitter van de Atletencommissie, onafhankelijk adviesorgaan van het bestuur van NOC-NSF. Maar hoe ‘Tokio’ er straks uitziet, of de weg ernaartoe, is voor velen nog volstrekt onduidelijk. „Toen de Spelen vorig jaar werden uitgesteld hadden sporters vooral vragen over trainingsprogramma’s, over selectiecriteria, of over hun kwalificatiestatus. Nu gaat het vooral over de manier waarop ze zich moeten kwalificeren en of ze een vaccin kunnen krijgen. De onzekerheid is enorm. Ook over de vraag of de Spelen doorgaan.”

Wat doet die onzekerheid met hen?

„Ze zijn niet te benijden. Ik ben blij dat het mij bespaard is gebleven. Je werkt je hele leven toe naar de Spelen. Sporters die zich jarenlang hebben kunnen afsluiten moeten ineens accepteren dat er grotere dingen zijn die invloed hebben op hun plannen. Dat vergt flexibiliteit. Ze hebben begrip voor de strenge maatregelen, en ze beseffen dat ze een uitzonderingspositie genieten, waarbij ze mogen trainen, reizen en meedoen aan wedstrijden. Maar als je afhankelijk bent van sponsorinkomsten en de Spelen gaan niet door, wordt het heel lastig. Voor sommigen hangen de komende vier jaar van hun leven ervan af.”

Gesteld dat de Spelen doorgaan: van de elfduizend deelnemers zijn nog altijd zo’n vierduizend plekken niet toegewezen.

„Die zullen zich nog moeten kwalificeren, voor juni, het liefst op het speelveld. Maar het wordt heel lastig om die kwalificatie eerlijk, op een gelijk speelveld, te laten voltrekken. Sommige sporters zijn gevaccineerd tegen het virus, anderen nog niet. Er zijn heel veel landen waar ze nog lang niet begonnen zijn met vaccineren.”

Dat zal de komende tijd niet drastisch veranderen, dus die oneerlijkheid blijft.

„Dat klopt. Als je in een land woont waar nog geen uitzicht is op vaccins, dan blijf je een heel groot risico houden als je je nog moet kwalificeren, nog wedstrijden moet bezoeken en daarvoor nu de wereld over moet reizen. Die sporters zullen af en toe in quarantaine moeten, waardoor weer trainingsdagen en -weken verloren gaan. En ze lopen het risico om ziek te worden, waar ze dan weer van moeten herstellen. Wat dat betreft heeft niet iedereen gelijke kansen. Wij zouden vanuit de Atletencommissie heel graag duidelijkheid willen krijgen of de Nederlandse atleten nog op een vaccin mogen rekenen of niet. Het IOC weet het ook niet; zij hebben geen invloed op de verstrekking van het vaccin door landen aan hun sporters. Dus wat dat betreft blijft het ongelijk.”

IOC-voorzitter Thomas Bach blijft volhouden dat de Spelen doorgaan. Bestaat er onder atletencommissies twijfel?

„Er is nog veel onduidelijk over hoe het zich allemaal gaat voltrekken. Als ik over de atleten in Nederland spreek: die lezen allemaal de krant en de berichten uit Japan, ook die van het IOC. Natuurlijk is er twijfel. Het gesprek is nog niet eens gegaan over de vraag of we dit wel moeten willen. Het liefst willen de atleten wél de kans krijgen om daar te sporten. De twijfels gaan over de manier waarop. Is het wel veilig? Moet er wel publiek toegelaten worden? Hoe riskant is dat als je als sporter in een bubbel zit?”

Hinkelien Schreuder bij het Sportgala van 2016 in Amsterdam Foto Edwin Janssen

Maar is het nog leuk? Meerkamper Eelco Sintnicolaas zei deze week over zulke sobere Spelen, misschien zelfs zonder publiek: „De magie is er dan wel af.”

„Met alle restricties die er zullen zijn, áls de Spelen doorgaan, zullen het ongetwijfeld niet de Spelen zijn zoals ze waren. Dat is zeker. Compleet anders, en het zal een heel andere ervaring zijn.”

Maar zijn er geen atleten die zeggen: kijk hoe de wereld erbij ligt, waarom gaan we dit eigenlijk doen?

„Nee, dat heb ik nog niet gehoord.”

De atletencommissies hebben regelmatig contact met het IOC. Geeft het IOC ruimte voor kritiek van sporters?

„Daar gaat het niet over in de sessies met het IOC. Het is een eenzijdig, reikhalzend uitkijken naar de Olympische Spelen. Dat is waar aan vastgehouden wordt. Dat is wat ze iedereen doen geloven, om het vertrouwen hoog te houden en de sport en het IOC overeind te houden. Het IOC móét ook zeggen dat het doorgaat. Ze kunnen niet nu al de handdoek in de ring gooien.”

Maar er raast een pandemie over de wereld, er is nog lang niet voor iedereen een vaccin. Mensen verliezen hun baan, worden ziek, gaan dood. Zijn de Spelen op dit moment nog realistisch?

„Sporters zullen de laatste zijn die ‘belachelijk’ roepen, mocht het niet verantwoord blijken te zijn. Ze zullen ongelooflijk verdrietig zijn. Voor sommigen is uitstel het einde van hun carrière. Nieuw uitstel, of overslaan van de Spelen, heeft impact op een generatie sporters. Het feit dat je dan het ongeluk treft dat deze jaren je topjaren zijn, dat is wel verdrietig.”

Is het voor het IOC niet ook gewoon een kwestie van veel geld, 25 miljard dollar?

„Natuurlijk. Er zijn in Japan ook sponsoren die het te onzeker vinden. Het is in het belang van het IOC, van de sportgemeenschap om eens in de vier jaar Spelen te houden, om aan de verplichtingen te kunnen voldoen die ze met alle stakeholders zijn aangegaan. Ze willen het verlies zoveel mogelijk beperken, op alle vlakken.”

Van de Japanse bevolking ziet 80 procent de Spelen niet zitten, in de zomer.

„Daar moet de discussie met de Atletencommissie niet over gaan. Weet je, het is de grootste wens van een olympische sporter om een keer op de Spelen uit te komen. Voor hen blijven de Spelen overeind staan. Ze blijven zich erop voorbereiden tot het moment dat om gezondheidsredenen of andere risico’s besloten wordt dat het niet doorgaat. Als atletenvertegenwoordiger zeg ik: ik hoop dat de sporters de mogelijkheid krijgen op het hoogste niveau te sporten. Als persoon, als moeder, als inwoner van Nederland, met alle ontwikkelingen om ons heen, kan ik niet blind zijn voor de risico’s die ontstaan.”

Jouw oud-collega Femke Heemskerk verloor een plek op de Spelen omdat ze door de coronabesmetting van haar man niet kon meedoen aan kwalificatiewedstrijden. De tuchtcommissie van de zwembond stelde haar in het gelijk. Wat vindt de atletencommissie van die zaak?

„Ik vind het heel goed dat sporters dat aanhangig maken en kijken of ze in hun recht staan. Maar zo’n zaak heeft alleen maar verliezers. Het laat zien hoe belangrijk het is dat bonden en sporters zorgvuldig afstemmen hoe kwalificaties verlopen, met alle voorwaarden die daarop van toepassing zijn. De wereld van de sport professionaliseert. Je moet als sporter betrokken zijn bij het maken van het beleid. Je kunt niet meer zeggen: ik wist het niet. Je carrière kan afhangen van dit soort besluiten. Deze zaak laat zien hoe belangrijk het is die regels zorgvuldig op te stellen. De tuchtcommissie heeft Femke in het gelijk gesteld, dus er is iets niet goed gegaan aan de kant van de KNZB.”

Een groot onderwerp op dit moment is de vrijheid van meningsuiting van sporters, bijvoorbeeld tegen racisme. Sporters willen de zogenoemde ‘Rule 50’ in het Olympisch Handvest aanpassen, zodat zij zich bij de Spelen wél kunnen uitspreken tegen bijvoorbeeld racisme.

„Steeds meer sporters voelen zich niet oké bij het feit dat je vrijheid van meningsuiting compleet afgenomen wordt als je naar de Spelen gaat. Sporters móéten die olympische verklaring tekenen om naar de Spelen te mogen, maar daarmee doen ze feitelijk afstand van een mensenrecht. Wij willen dat dat wordt aangepast. Je kunt niet meer zeggen: je bent mens, maar zodra je sporter bent, gelden die rechten niet meer. In het voetbal werden spelers vroeger beboet als ze zich op of soms ook buiten het veld uitlieten over racisme. Nu moedigt de UEFA het zelfs aan, op het veld. Het IOC houdt vast aan volledige beperking op het veld, waar het aankomt op meningsuiting op politiek, religieus en etnisch vlak. Wij vinden dat erover gesproken moet worden en dat die regel op z’n minst voor antiracisme-uitingen aangepast moet worden. Voor de atleten is dat een heel belangrijk punt.”

CV Succesvolle zwemster Hinkelien Schreuder (36) kende als zwemster veel succes. Ze maakte in 2008 deel uit van de estafetteploeg die goud haalde op de Olympische Spelen van Beijing. Verder behaalde ze tal van titels op EK’s en WK’s. Bij de EK kortebaan in 2009 haalde ze vijf keer goud. Na de Spelen van Londen (2012), waar de estafetteploeg zilver haalde, stopte Schreuder. Ze is nu voorzitter van de Atletencommissie.