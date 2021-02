De duurste plaat ooit is van een onbekende Britse dj

De volslagen onbekende dj Scaramanga Silk uit Londen heeft op Spotify slechts vijf maandelijkse luisteraars, waar zijn nummers de 1.000 plays niet halen. Toch is zijn Choose Your Weapon het allerduurste album dat ooit is verkocht op verzamelaarswebsite Discogs.

De plaat, een 12 inch vinyl met slechts één nummer, ‘Choose Your Weapon’, ging voor meer dan 41.000 dollar (bijna 34.000 euro) van de hand in december, maakte Discogs deze week bekend, en is daarmee duurder dan Prince’s Black Album. En dat was met 27.500 dollar nog een (soort van) verklaarbare deal: Prince besloot zijn The Funk Bible in 1987 op het laatste moment niet uit te brengen, toen enkele promotionele kopieën al in omloop waren. Die paar unieke platen – zonder titel maar in een zwarte hoes, vandaar de bijnaam – brengen nu zoveel op.

Scaramanga Silk’s Choose Your Weapon is ook gelimiteerd, de dj had er zelf twintig exemplaren van laten persen ter promotie, waarvan de nieuwe recordhouder nummer ‘02’ is. Maar daar houdt de vergelijking met Prince op. De muziek zit ergens tussen breakbeat, electro, UK garage en techno in, schrijft Discogs over het nummer, dat verder nergens te horen is. Hij is verkocht in combinatie met een kunstwerkje van ene Immyart, een gedicht gedrukt op acetaat, en het nummer op CD-rom. Toen Scaramanga Silk het in 2008 uitbracht zou er wel al wat buzz zijn ontstaan. Enkele jaren geleden werd het op koopjessite Ebay al eens voor 654 dollar verkocht. Een behoorlijk bedrag, maar hoe de prijs vanaf daar naar 41.000 dollar kon gaan, is er niet mee verklaard.

Marketingcampagne

„Dit klinkt als een slimme marketingcampagne”, zegt Sjoerd Oberman, eigenaar van dancelabel Nous’Klaer en werkzaam bij Clone, een Rotterdamse speciaalzaak voor elektronische muziek op vinyl. „De vergoeding die je aan Discogs moet betalen is 8% van het bedrag, maar dat heeft een maximum van 150 euro. Als je het zelf koopt onder een andere naam of een vriend dat laat doen, ben je alleen die 150 euro kwijt. Dat heb je er met een paar duizend extra plays op Spotify al uit”, rekent hij voor. „Het enige wat je dan wel nodig hebt is die 41.000 dollar om het echt te laten lijken.”

Rationeel is zo’n aankoop hoe dan ook niet nee, zegt Oberman. „Maar muziek is niet altijd rationeel, het kan zijn dat iemand een bepaalde emotie heeft bij de muziek en dit geld er voor over heeft. Ik zou zelf op z’n minst eerst de moeite nemen om de artiest te benaderen en te vragen of hij niet nog een kopie heeft liggen. Ik zou in elk geval niet weten waarom je hier zoveel voor zou betalen.”

Scaramanga Silk, die niet reageerde op berichten, gaf aan Discogs een verklaring. „Het is moeilijk te begrijpen waarom dit album voor zoveel werd verkocht, want ik geloof niet dat een album zoveel waard kan zijn. Diegene die hem heeft gekocht had waarschijnlijk een bijzondere connectie met het werk. Dat betekent veel voor mij. Maar het is teleurstellend dat een promotioneel item zoveel opbrengt in de werderverkoop, terwijl de artiest daar niets van terugziet.”

Op nummer drie, na die Black Album van Prince van $27.500, staat nu Beatles-single ‘Love Me Do’ ($15.411), op vier staat Sex Pistols single ‘God Save The Queen’ ($15.060,24) en op vijf staat een andere kopie van Prince’ The Black Album, verkocht voor $15.000.