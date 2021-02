De professor geeft niet thuis

Een opleiding volgen in tijden van Covid-19 is niet de gedroomde studententijd. De Canadese student kunstgeschiedenis Aaron Ansuini (25) was dan ook blij dat zijn nieuwe docent aan de Concordia Universiteit in Montreal hem, ondanks de afstand, met zijn videocolleges wist te inspireren en motiveren. Professor Gagnons diepgaande academische kennis van en vrolijk enthousiasme voor de besproken kunstwerken maakten iets los bij Ansuini, die zelf docent wil worden.

Toen een voorbeeld dat Gagnon in een videocollege gebruikte vragen opriep, zag de student zijn kans schoon zijn nieuwe lievelingsdocent eens persoonlijk te benaderen. Hij googelde de naam van de hoogleraar. In plaats van contactinformatie vond hij een necrologie: François-Marc Gagnon bleek in 2019 op 83-jarige leeftijd te zijn overleden.

Deze ontdekking was een schok voor de student. Hij snapte ook wel dat de colleges eerder waren opgenomen, maar hij had nergens gelezen dat Gagnon gestorven was. Sterker nog, Ansuini was er steeds vanuit gegaan dat de mails die hij van de universiteit kreeg van de hoogleraar zelf waren – en niet, zoals bleek, van een student-assistent die namens de universiteit het audiovisuele erfgoed van Gagnon beheerde.

De geëmotioneerde student deelde zijn ervaringen in een berichtenreeks op Twitter, die al snel 230.000 keer geliket en ruim twintigduizend maal gedeeld werd.

„Waarom zou je zoiets niet melden? Denk je dat studenten niets geven om de mensen van wie ze maandenlang les krijgen?”, schreef hij. „Het is niet alsof we een paar filmpjes van hem gebruikten. De lessen bestaan uitsluitend uit videolezingen van deze dode professor.” Hoewel hij teleurgesteld is in de gang van zaken, wil hij het vak wel graag afmaken.

Universitair docent Marco Deyasi kijkt de opdrachten van leerlingen na en coördineert het vak. Ook hij bleek niet te weten dat Gagnon het tijdelijke met het eeuwige verwisseld had. „Ik zag de berichten van die student en dacht: Echt? Oh damn”, zei Deyasi tegen academisch nieuwsmedium The Chronicle of Higher Education, dat vorige week aandacht besteedde aan het incident. „Ik nam aan dat professor Gagnon met pensioen was.”

Zoon Yakir Gagnon, zelf academicus, had geen idee dat de videocolleges van wijlen zijn vader nog steeds gebruikt werden voor officiële vakken. Hoewel hij het afkeurt dat leerlingen niet op de hoogte zijn gebracht van de dood van de hoogleraar, denkt hij dat zijn vader het prachtig had gevonden om te weten dat zijn video’s ook na zijn overlijden nog steeds een groot publiek bereiken – en hen zelfs, zie Ansuini, inspireren.