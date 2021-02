De nieuwe Ahmed Aboutaleb belooft goed te luisteren

GEHEIM staat in hoofdletters boven het appje dat alle Rotterdamse gemeenteraadsleden op 2 juli vorig jaar ontvangen. Om kwart voor acht ’s avonds wordt iedereen in het stadhuis verwacht voor een buitengewone vergadering. In de weidse Burgerzaal met wandschilderingen en kroonluchters zijn stoelen coronaproof opgesteld.

In stilte stemt de raad over een derde ambtstermijn voor burgemeester Ahmed Aboutaleb. De man die afdaalde uit het Marokkaanse Rifgebergte en opklom tot het hoogste ambt van Rotterdam. Met drie termijnen, achttien jaar, kan hij een van de langstzittende burgemeesters in de geschiedenis van Rotterdam worden.

Zelf wil hij. Maar wil de gemeenteraad nog eens zes jaar Aboutaleb, of vinden ze het tijd voor een nieuw gezicht?

De oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam, Denk en 50Plus wilden vooraf eigenlijk een referendum of een digitale peiling over zijn functioneren. Coalitiepartij D66 heeft kritiek op Aboutalebs strenge aanpak rond veiligheid en horeca. De PVV is tegen een „salafistische” burgemeester met twee paspoorten.

De stemming is geheim, want het gezag van de burgemeester ligt op tafel.

Laptops en tablets zijn verboden, raadsleden mogen hun telefoons op een centrale tafel leggen – wat lang niet iedereen doet. Na de stemming gaan papieren ter plekke door een versnipperaar. De uitslag moet voor 75 jaar de kluis in.

De uitslag wordt openbaar in 2095

Er zijn 43 van de 45 raadsleden aanwezig, dus Aboutaleb heeft zeker 22 stemmen nodig voor een meerderheid. Leefbaar Rotterdam (11 zetels) stemt tegen en Denk (4 zetels) onthoudt zich van stemming, zeggen bronnen. Als de uitslag bekend is, tellen en speculeren raadsleden over wie dan nog méér tegen heeft gestemd?

Zo wint de bekendste burgemeester van Nederland zijn derde ambtstermijn met een krap politiek mandaat: waarschijnlijk 27 stemmen – op de officiële uitslag moeten we wachten tot 2095.

Alleen de meerderheid telt, dus is het feest aan de Coolsingel. Raadsleden klappen, wethouders juichen. De burgemeester wordt erbij gehaald en krijgt een t-shirt met ‘Gozert’ erop. Het persbericht krijgt de kop: ‘Gemeenteraad vóór herbenoeming burgemeester Aboutaleb’.

Lof en irritatie

Ahmed Aboutaleb (59) is begin januari officieel aan zijn derde termijn begonnen, terwijl hij nog herstellende was van een schildklieroperatie voor Kerst.

Voor dit portret heeft NRC Aboutaleb in november gesproken en later met hem gemaild. Hij heeft het artikel voor publicatie voorgelegd gekregen en inhoudelijk niet gereageerd. Verder zijn zo’n vijfendertig mensen in zijn omgeving met uiteenlopende functies geïnterviewd. De meeste gesprekken waren vertrouwelijk.

Lees het artikel Rotterdams formeren: loopgraven, cabaret en wethoudersfetisjisme

De hoofdvragen waren: waar staat Aboutaleb aan het begin van zijn derde ambtsperiode? En: hoe bestuurt de burgemeester achter de schermen?

Het beeld dat uit die interviews naar voren komt, is tweeledig. Aan de ene kant krijgt Aboutaleb veel waardering voor zijn niet aflatende inzet, bestuurlijke ervaring, daadkracht en charisma. Anderzijds hoor je irritatie over een groot ego en een lastige, autoritaire houding.

Vrede, ontmoetingen en maatwerk worden zijn thema’s de komende jaren, schreef Aboutaleb deze week in een raadsbrief. Hij wil „valse tegenstellingen” in de stad bestrijden, vertrouwen in de lokale overheid terugwinnen en een ombudsfunctie voor burgers vervullen.

Sherrif, wordt hij genoemd

Het lijken ‘zachte’ thema’s voor een burgemeester die door zijn wethouders een sherrif wordt genoemd. Rotterdam is de gemeente met patsercontroles, experimenteel cameratoezicht en stadsmariniers die onder Aboutaleb vallen. De stad die in 2017 een zwaarbewapend arrestatieteam liet uitrukken om een onwelkome Turkse minister uit te zetten.

Nog een opvallend voornemen in Aboutalebs raadsbrief: twee keer per jaar wil hij een selectie burgers vragen een „kritische agenda” met aandachtspunten voor de burgemeester op te stellen.

Dat is geen toeval. De ‘nieuwe’ Aboutaleb is geboren tijdens een kritische evaluatie tijdens zijn herbenoemingsprocedure, blijkt uit onderzoek van NRC. Een vertrouwenscommissie van fractievoorzitters raadpleegde mensen om hem heen, binnen en buiten het stadhuis.

Het advies aan Aboutaleb was zich anders op te stellen: meer openstaan voor kritiek, beter luisteren naar anderen.

Die boodschap werd liefdevol verpakt, als een tegeltjesspreuk. Een eerste ambtstermijn is om te leren, een tweede om te bouwen en een derde voor wijsheid.

„Wals er niet overheen met twaalf jaar ervaring”, is het enige dat Aboutaleb daar destijds en desgevraagd over kwijt wilde in NRC. „Je hoeft je niet altijd zo zwaar te verdedigen.”

Zijn tien wethouders hebben Aboutaleb ook geëvalueerd. In september 2019 maakten ze een rondje tijdens een ontbijt op de werkkamer van locoburgemeester Bert Wijbenga (VVD). Hij mocht achteraf de boodschap aan Aboutaleb overbrengen, bij „een goede kop koffie”.

Vernieuwing gevraagd

Ja, het Rotterdamse college had alle vertrouwen in een verlenging voor Aboutaleb, maar ook moeite met zijn dominantie, volgens bronnen.

Wijbenga wil er niet op ingaan. Wel erkent hij dat de burgemeester het college soms overschaduwt. Hij is zelf wethouder handhaving, naast Aboutaleb die over veiligheid en openbare orde gaat. „Als je naast Ahmed wethouder bent, mag je blij zijn dat je 20 procent versus 80 procent exposure, aandacht of impact hebt.”

Het college adviseerde vernieuwing, wil Wijbenga wel vertellen. „Als je twaalf jaar burgemeester bent, bouw je relaties op met zoveel mensen waarmee je kunt lezen en schrijven. Daar gaan ook sleetse patronen in komen, bepaalde dingen zeg je dan misschien niet meer.”

Zo ontstond het idee van Aboutalebs brief van deze week: een eigen verhaal van de burgemeester met frisse accenten. „Goed beleid begint met luisteren”, concludeert hij erin.

Per dag krijgt hij zestig tot tachtig mailtjes met hulpvragen. Hij beantwoordt ze meestal persoonlijk, en als het lukt snel

Sterk merk

Na twee termijnen is Aboutaleb is nog altijd een sterk merk. RTV Rijnmond hield afgelopen najaar een peiling onder zesduizend personen: zo’n 80 procent steunde zijn derde ambtstermijn. Het tijdschrift Binnenlands Bestuur riep hem drie keer uit tot beste lokale bestuurder.

Binnen de PvdA is hij een coryfee, al is hij geen klassieke sociaaldemocraat. De meeste potentiële PvdA-stemmers (37 procent) wilden Aboutaleb als opvolger van de afgetreden lijsttrekker Lodewijk Asscher, peilde Maurice de Hond in januari.

Uitgeblust is Aboutaleb niet, bevestigen mensen rond het stadhuis. Hij werkt hárd voor zijn stad. Per dag krijgt de burgemeester zestig à tachtig mailtjes met hulpvragen. Hij beantwoordt ze meestal persoonlijk, en als het lukt ook snel.

Nog steeds gaat Aboutaleb wekelijks de stad in om met bewoners te praten. Op vrijdagen werkt hij vanuit een wooncomplex in Carnisse op Zuid om de wijk te verbeteren. Een taaie klus, waarbij hij zich laat volgen door de Volkskrant.

Ook afgelopen jaar profileerde hij zich als de-bestuurder-die-zegt-waar-het-op-staat. Het kabinet spoorde hij aan tot snellere, ingrijpende coronamaatregelen. De relschoppers op de Beijerlandselaan sprak hij direct aan in een filmpje: „Goed gevoel, dat je de stad naar de vernieling hebt geholpen?”

Voor zijn college is Aboutaleb een invloedrijke lobbyist. Hij heeft contact met ministers als Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) en gaat af en toe met een verlanglijstje naar politiek Den Haag.

In het buitenland kennen ze het merk Aboutaleb ook. Tijdens handelsmissies en studiereizen promoot hij de havenstad. De laatste jaren ging hij onder meer naar China, Japan, de Golfregio en Colombia. „Hij houdt er prachtige toespraken over de uitdagingen voor grote steden”, zegt George Wiegel, directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest dat soms meereist en dan in het gastland optreedt.

Met honger naar bed

Zo is Aboutaleb al twaalf jaar een stabiele factor in de verhitte politiek van Rotterdam. Een echte burgervader, die in de omgang wat formeel blijft.

Hij vertelt wel persoonlijke verhalen; bijvoorbeeld over zijn jeugd in Beni Sidel, toen hij op blote voeten liep en met honger naar bed ging. Hij maakt grapjes, soms met zelfspot over zijn afkomst: een Marokkaanse burgemeester je autosleutels of een mes overhandigen, dat getuigt van groot vertrouwen.

Maar het duurt lang voordat Aboutaleb mensen écht vertrouwt en zichzelf laat zien, zeggen bekenden van hem. Die terughoudendheid is versterkt omdat hij sinds de moord op Theo van Gogh in 2004 beveiliging krijgt, denken ze.

Snel geprikkeld

De kritiek op Aboutaleb komt deels uit de wereld van politiek en bestuur. Hij heeft vaak een duidelijke mening en houdt daar aan vast, zeggen ze daar. Als hij publiekelijk onder druk wordt gezet, kan hij geprikkeld raken. In de raad zie je hem korzelig antwoorden, achter de schermen kan hij zijn stem verheffen.

„Zonnekoningengedrag”, noemt raadslid Ellen Verkoelen van oppositiepartij 50Plus dat. „Zoals tijdens het raadsdebat over de aanpak van de avondklokrellen vorige week. Je krijgt eigenlijk geen ruimte om er wat van te vinden.”

„Hij kan heel overtuigend zijn en soms wat ongeduldig worden”, vertelt burgemeester en partijgenoot Anny Attema van Ridderkerk, die het zelf níet eens is met de kritiek op Aboutaleb. „Ik leg dat uit als betrokkenheid.”

Tegenspraak krijgt Aboutaleb te weinig, zeggen bronnen. Hij zou een ambtelijke kring van ‘ja-knikkers’ om zich heen hebben. Een medewerker vertelt hem niet vaker dan twee keer te hebben tegengesproken – de tweede keer voelde al gemakkelijker. Sommige nieuwe raadsleden hadden lange tijd schroom tegen de burgemeester in te gaan.

Een bekend verwijt richting Aboutaleb is geldingsdrang. Gesprekken kan hij vloeiend naar zichzelf en zijn eigen prestaties draaien, zeggen bekenden. Aboutaleb heeft het vaak over Aboutaleb. Het is een risico als de burgemeester meegaat om te lobbyen, hoor je binnen de gemeente. Voor je het weet, loopt het gesprek weg van de insteek.

Raadsleden herinneren zich een Sinterklaasdebat van eind 2018. Na afloop deed Aboutaleb ineens een dringende oproep aan de raad, de regering en het parlement. Er was een nieuwe beweging voor „maatschappelijke pacificatie” nodig, zei hij met brede armgebaren. Die beweging vroeg om leiderschap en als zijn stad het wilde, was hij beschikbaar.

Direct daarna moest Aboutaleb door naar een lunch met de president van Singapore. Uiteindelijk is er nooit iets van gekomen. Zo’n appèl komt recht uit het hart, maar zijn persoonlijke missie roept ook weerstand op.

„Het verwijt van ijdelheid krijg je al snel als je een goede spreker bent en als bestuurder publiciteit zoekt”, zegt voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher, een persoonlijke vriend die soms met Aboutaleb gaat wandelen. „Hij is dominant en eigenwijs, dat klopt, maar Aboutaleb heeft altijd moeten vechten, anders was hij niet zover gekomen in Nederland.”

Bezoek aan het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid tijdens de coronapandemie, 2020. Foto Arie Kievit

Machtspoliticus

Hij zegt dat hij geen politiek bedrijft, maar Aboutaleb ís een machtspoliticus pur sang, zeggen bekenden. Hij is rechts genoeg om het vorige college met Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA te leiden, links genoeg voor de huidige ‘regenboogcoalitie’ van VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP.

Lees het artikel Een jaar vol gedoe aan de Coolsingel

Aboutaleb is een behoedzame strateeg die op zeker speelt. Voordat hij zich eind 2019 weer beschikbaar stelde, peilde hij bij raadsfracties of ze hem wilden steunen. Ik denk aan een periode, een halve termijn, liet hij dan vallen.

Het verbaasde Ronald Buijt, oud-raadslid en voorzitter van Leefbaar Rotterdam, niet dat Aboutaleb het PvdA-lijsttrekkerschap liet passeren. „Hij zit nét in zijn derde termijn, is nét geopereerd. Daarnaast: het risico van vier jaar in de oppositie, naast Wilders, is niks voor hem.”

Het deed Buijt denken aan de strijd om het lijsttrekkerschap in 2016, tussen Asscher en partijleider Diederik Samsom. Aboutaleb leek beschikbaar, maar wilde Samsom niet uitdagen en leek gevraagd te willen worden. Uiteindelijk trok hij zich terug toen het een interne verkiezing werd. Een maand lang was Aboutaleb wel in beeld als partijredder.

Deze keer bedankte Aboutaleb al voor de eer op de dag dat Asscher aftrad, zegt hijzelf. Maar de gemeenteraad gaf hij desgevraagd een ontwijkend antwoord. Het is aan de PvdA-leden en ik doe niet mee aan speculeren, zei Aboutaleb. Zo bleef juíst ruimte over voor speculatie: een paar dagen lang was Aboutaleb weer de schaduwpremier. „Aboutaleb ten voeten uit”, vindt Buijt. „Hij vindt het te interessant om genoemd te worden. ”

Aboutaleb staat de pers te woord bij het Veiligheidsberaad in Utrecht over de avondklok, 2021 Foto Jeroen Jumelet/ANP

Aboutaleb houdt graag regie en controle. De heilige afspraken binnen het college zijn: ‘We verrassen elkaar niet. We vragen elkaar hulp’.

Raadsleden mogen wethouders overvallen met moties, maar níet de burgemeester, vindt hij. Dit is echter geen vast gebruik in de raad, zeggen bijna alle fracties bij een rondgang.

Zijn bevoegdheden bewaakt Aboutaleb goed. Als voorzitter van de Veiligheidsregio kreeg hij vorig jaar het gezag over vijftien gemeenten, wegens de noodverordeningen om corona. De lokale Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld verstuurde in juli een persbericht dat zij klachten over het handelen van de gemeente in coronatijd ging onderzoeken.

Bínnen een kwartier belde de burgemeester verontwaardigd op, vertelt zij. Aboutaleb dacht dat de Ombudsman een oordeel over zijn besluit tot een noodverordening zou vellen – waartoe zij niet bevoegd is. „Ik legde uit dat dát niet zo was, dat het over de uitvoering en effecten ging. Toen was de kou uit de lucht.”

Per december moest Aboutaleb zijn bevoegd gezag over de vijftien gemeenten weer loslaten, toen de landelijke coronawet de noodverordeningen verving: burgemeesters kregen weer ruimte voor ‘lokaal maatwerk’ tegen het virus.

Aboutaleb had er vooraf moeite mee en was geïrriteerd in het Veiligheidsregio-overleg. Het leidde tot discussie met burgemeesters die al langer meer autonomie wilden. Bijvoorbeeld over het openhouden van markten of sportclubkantines in hun gemeente. Andere burgemeesters in de Veiligheidsregio begrijpen Aboutalebs bezwaren wel; je wilt geen bestuurlijk ‘eilandenrijk’ zijn in een pandemie.

Pijnlijke dossiers

De positie van Aboutaleb heeft zelden onder druk gestaan – los van een ontspoord strandfeest in Hoek van Holland in 2009, zijn eerste jaar. Hij bestuurt de armste gemeente van Nederland met grootstedelijke problemen. Er zijn pijnlijke dossiers, van de vertraagde Hoekse Lijn-metro tot het noodlijdende Warmtebedrijf. Ze kleven alleen niet aan Aboutaleb.

De burgemeester bemoeit zich met alle majeure en gevoelige zaken, maar zijn wethouders zijn politiek verantwoordelijk. De ene keer gaat hij voor ze staan, een andere keer doet hij juist een stapje terug. Aboutaleb is overal en nergens.

Zo was hij nauw betrokken bij een plan voor een tweede Museum Boijmans van Beuningen, dat mislukte. Rotterdam liep 80 miljoen euro mis van de filantropische Stichting Droom en Daad. Leefbaar Rotterdam riep ook Aboutaleb ter verantwoording in een debat vorige week, maar alleen cultuurwethouder Said Kasmi (D66) komt dan opdagen – want Aboutaleb gaat niet over kunst.

Mistig is ook de rol van Aboutaleb rond het nieuwe Feyenoord-stadion (444 miljoen euro), geliefd en gehaat door supporters. Of het er komt of niet is aan de club en de raad, zegt het college. Tegelijkertijd ontvangt Aboutaleb wel banken om te luisteren naar hick ups rond de financiering, vertelt hij desgevraagd.

Ook heeft Aboutaleb geholpen bij een rijkssubsidie van 21 miljoen euro voor woningbouw rond het stadion, zeggen bronnen. Politiek is er ophef over geweest: dat overheidsgeld gaat namelijk niet naar woningen, maar naar een spoorviaduct bij het stadion, dat door het stadion zelf betaald zou worden. Zelfs de PvdA, Aboutalebs eigen partij, stelde schriftelijke vragen over die financiële constructie. Was het college niet te nauw betrokken bij een privaat project?

Zwart notitieblokje

Als Aboutaleb zich wél moet verantwoorden, laat hij zich niet in het nauw drijven. Hij heeft altijd een verklaring, een alibi of een reden waarom er geheimhouding is. Met zijn zwarte notitieboekje in zijn handen, en de overtuigingskracht van een imam, pleit hij zichzelf vrij.

Er is een retorisch trucje dat hij vaker heeft gebruikt. „Ik wilde het u eigenlijk niet vertellen, maar...” en voor zijn gehoor voelt het alsof hij een vertrouwelijk feit met ze deelt.

Áls Aboutaleb uit de bocht vliegt, dan is het met uitspraken. Vorig jaar beweerde hij dat het kabinet een verzoek om het koopfestijn Black Friday wegens corona te verbieden had afgewezen. Diezelfde dag nog reageerde het kabinet geërgerd dat zo’n verzoek nooit was gedaan. Aboutaleb krabbelde terug en zijn college baalde ervan, zeggen bronnen.

In september vorig jaar maakte Aboutaleb horeca-ondernemers in de stad boos. „Veel mensen, veel bier en op een zo klein mogelijk oppervlak was een goed verdienmodel, maar is waarschijnlijk niet meer haalbaar”, zei hij tijdens een ondernemersontbijt. Het voedde het idee dat Aboutaleb – die zelf geen alcohol drinkt – weinig op heeft met cafés.

„De relatie tussen Aboutaleb en de Rotterdamse horeca is over het algemeen heel moeilijk”, zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. „We worden vaak gezien als probleem in plaats van oplossing.” Zijn eigen drie cafés in de stad zijn tijdens de lockdown extra streng gecontroleerd, hoorde Willemsen van ambtenaren, zegt hij.

Een andere onhandige uitspraak werd Aboutaleb in 2017 ontlokt door journalist Tijs van den Brink. Een ‘salafist’ is letterlijk een volgeling die op Allah of Christus wil lijken, doceerde Aboutaleb. In die zin bent u ook een beetje salafist, vroeg de journalist? „Ja”, antwoordde hij, én „jihadist”, een verdediger van het goede.

Een taalspelletje, alleen niet slim tijdens een kerstinterview met de EO, en voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er stak een mediastorm op, maar Aboutaleb weigerde zijn uitspraken terug te nemen. Leefbaar en coalitiepartner VVD dienden vergeefs een motie van treurnis in.

Marokkaan in Nederland

Met Rotterdammers met een migratie-achtergrond heeft Aboutaleb een dubbele relatie. Enerzijds is hij de Marokkaan die het in Nederland heeft gemaakt. Anderzijds stoot hij ze soms af met stevige uitspraken over integratie en de islam.

Lees het artikel De ene kant stemt Leefbaar, de andere Denk

„Rot toch op”, is zijn bekende uitspraak uit 2015 na de aanslagen op het satirische Franse tijdschrift Charlie Hebdo. Al zés jaar lang probeert Aboutaleb dat citaat te nuanceren: hij had het tegen de terroristen, zegt hij, niet tegen moslims in het algemeen die spotprenten van de profeet niet kunnen waarderen.

Een boerka, geen bijstand, zei Aboutaleb nog in zijn tijd als wethouder in Amsterdam. De islam moet geduldig zijn over haar positie in de Nederlandse samenleving, bepleitte hij in 2017. Vorig jaar zei hij op een Marokkaanse site dat Marokkaanse Rotterdammers beter zijn geïntegreerd dan Turkse.

Burgemeester Aboutaleb inspecteert ‘incognito’ met pet een wijk in Rotterdam-West, 2012 (boven), Foto Peter Hilz/ANP

Met zulke uitspraken scoort Aboutaleb bij veel autochtone Nederlanders, denkt raadslid Ercan Büyükçifçi van de islamitisch geïnspireerde partij Nida. „Zij zien hem als een culturele verbinder, omdat hij in hun ogen ‘goed geïntegreerd’ is. Maar met zulke woorden bouw je geen bruggen in deze stad.”

Aboutaleb heeft daarbij een lastige positie met een vrij wit politiekorps in een multiculturele stad. Vorig jaar onthulde NRC dat agenten in een appgroep spraken van „kutafrikanen” en „pauperallochtonen”. Als dat waar is, is er voor deze agenten geen plek meer, zei Aboutaleb direct. Later reflecteerde hij over „een tweede kans” voor deze agenten.

Racisme kun je niet relativeren, vindt Büyükçifçi van Nida. Hij heeft zich verbaasd over Aboutalebs reactie op de avondklokrelschoppers. Sommige jongens krijgen een strafblad, later mogelijk geen baan en verschuilen zich dan achter racisme, zegt Aboutaleb. „Dat vertroebelt het debat over discriminatie”, zegt Büyükçifçi. „Het bestáát.”

Geestelijke rijpheid

Wat heeft Aboutaleb geleerd van de kritiek en de adviezen rond zijn herbenoemingsprocedure vorige zomer?

Nul procent, zeggen meerdere mensen rond het stadhuis. De nieuwe Aboutaleb lijkt verdacht veel op de oude. Jammer, want die geldingsdrang en dat bazige gedrag heeft hij helemaal niet nodig, vinden ze. Na twaalf jaar heeft de burgemeester zich echt wel bewezen.

Zelf spreekt hij van een levensfase met een geestelijke rijpheid. Kritiek heeft Aboutaleb leren waarderen als gratis advies. Hij is bereid om te relativeren en overtuigd te worden. Soms komt hij terug op zijn eigen mening of herkauwt die van anderen – wat wordt bevestigd.

Je moet met hém leren omgaan, zeggen sommige bestuurders. Eén op één is Aboutaleb goed te benaderen als je het met hem oneens bent. Het werkt van twee kanten, vindt wethouder Wijbenga. „Je moeten openstaan voor kritiek, je moet ook het lef hebben dat te geven.”

Uiteindelijk is Aboutaleb het beste boegbeeld voor de stad Rotterdam, relativeren ze aan de Coolsingel. Hoe erg is het dan dat ze in het stadhuis soms last hebben van die eigenwijze burgemeester?

Als je het nummer 14010 belt, krijg je hem direct aan de lijn – op een bandje: „Welkom bij de gemeente Rotterdam, de stad waarvan ik burgemeester ben. Mijn naam is Ahmed Aboutaleb.”

Ahmed Aboutaleb (1961, Beni Sidel in Marokko) is sinds 2009 burgemeester van Rotterdam. Hij emigreerde als vijftienjarige naar Nederland en studeerde af in telecommunicatie. Aboutaleb begon zijn loopbaan als journalist, maar stapte over naar de overheid. Hij werkte onder meer bij de SER en het CBS. In 1998 werd hij bestuurder van het multiculturele instituut Forum. Hij was wethouder in Amsterdam (2004-2007) en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV (2007-2008).

