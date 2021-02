De complexe biochemie van zuurdesembrood

In groeiend zuurdesemdeeg leven bacteriën en gisten. Maar in strijd met een diep gewortelde overtuiging van bakkers van zuurdesembroden bestaan er géén lokale verschillen in bacteriën in zuurdesem-culturen. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek waarbij ruim vijfhonderd zuurdesembroodbakkers uit Amerika, Europa en Australië ongeveer honderd milliliter van hun verse ‘zuurdesemstarter’ naar een laboratorium van Tufts University in Texas stuurden. Voor de desemsmaak zijn vooral bacteriën van belang. Alleen in de samenstelling van de gisten in de desems werd wereldwijd een zwakke samenhang met de geografie teruggevonden.

Het grootscheepse onderzoek onder leiding van de bioloog Benjamin Wolfe (Tufts University) is eind vorige maand gepubliceerd in het vakblad eLife. De monsters werden verzameld via The Global Sourdough Project.

De meeste opgestuurde desems waren van nieuwe kweek, maar sommige worden al extreem lang in familiekring trouw onderhouden. Op de website van het project is terug te zoeken dat in het Amerikaanse Minneapolis een zuurdesem al 280 jaar wordt onderhouden en bijgevoed. De oudste onderzochte desem uit Europa leeft in Dublin: ruim honderd jaar.

Fermenterend mengsel

Ter ere van het project is zelfs muziek gecomponeerd op basis van de groeicurves van vijf giststammen, door de Soundscape Artist Jude Casseday.

Zuurdesem is een fermenterend mengsel van water en meel, dat zorgvuldig moet worden opgekweekt. Door desembroodbakkers wordt het gebruikt in plaats van zuivere gist, om het deeg te laten rijzen en ook om het een rijkere smaak te geven. Het desem vormt een substantieel deel van het brooddeeg. Het wordt – bijvoorbeeld in een verhouding van twee op vijf – toegevoegd aan deeg van ‘gewoon’ water en meel (en zout). Door de zorgvuldige kweek van het desem en de langere rijstijden vergt een zuurdesembrood veel meer voorbereiding dan een ‘gewoon’ brood.

Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan samenhang met geografische herkomst zoeken de onderzoekers in de gewoonte van veel desemgebruikers om te beginnen met een desem die ze van een ander kregen of kochten bij een bedrijf. Ook de wereldwijde distributie van meel, dat waarschijnlijk de belangrijkste bron van de gisten en bacteriën is, zal een belangrijke rol spelen bij het verdwijnen van regionale verschillen die er mogelijk vroeger wel degelijk bestonden. De ouderdom van een desem is wat dat betreft niet zo relevant omdat ook die minstens wekelijks moeten worden ‘bijgevoed’ met nieuw meel.

De rijkere smaak heeft een prijs: desem met veel azijnzuurbacteriën leidt tot een lagere rijzing van het deeg

In de groeiende desem komt een gemeenschap tot leven van vooral gisten en melkzuur- en azijnzuurbacteriën – afkomstig van het gebruikte meel en uit de lucht. Gemiddeld vonden de onderzoekers met genetische analyses in de fermenterende mengsels van over de hele wereld gemiddeld zeven verschillende bacterievarianten en 35 schimmels. De bacteriën waren vrijwel uitsluitend melkzuurbacteriën en azijnzuurbacteriën, 70 procent van de schimmels waren gisten. Doorgaans domineert in het brouwsel één bacterietype (meestal Lactobacillus sanfranciscensis) en één gist (meestal Saccharomyces cerevisiae – ook actief in bier en wijn).

Sowieso bleek het moeilijk om voorspellende factoren te vinden voor de precieze samenstelling van die gist- en bacteriegemeenschap. Factoren als de leeftijd van de desem, bewaarplek, graan, aanvulfrequentie, woningkenmerken en lokaal klimaat bleken sámen minder 10 procent van de met genetisch onderzoek vastgestelde variatie in de honderden desems te kunnen verklaren. Bij desems die waren opgekweekt van commerciële desems bleek de melkzuurbacterie Lactobacillus sanfranciscensis wel dominanter dan bij zelf opgestarte desems of doorgegeven desems uit particuliere kring, waar vaker Lactobacillus brevis voorkwam. De standaardgist S. cerevisiae overheerste vaker als de desem met volkoren tarwemeel was gemaakt,

Geur van groene appels

Een verrassende ontdekking is dat de smaakrijkdom van desembrood vooral lijkt te worden beïnvloed door de azijnzuurbacteriën, een onderdeel van het mengsel waar in de desemwereld tot nu tot nauwelijks aandacht voor was. Van veertig op variatie in samenstelling uitgekozen desemstarters werden de vrijkomende geurstoffen (volatile organic compounds) gemeten. Zoals verwacht hing de samenstelling van de gemiddeld 85 geurstoffen per zuurdesem samen met de bacteriële samenstelling van het desem en niet van de gisten. Maar onverwacht was dat alleen de azijnzuurbacteriën van Acetobacter malorum-familie van significant belang bleken waren voor die samenstelling. Hoe meer A. malorum in het desem, des te groter de variatie in geurstoffen en hoe sterker ook de azijngeur werd. De andere geuren gingen volgens een menselijk geurpanel meer in de richting van groene appel- en algemene zurige fermentatiegeur. De rijkere smaak heeft een prijs: desem met veel azijnzuurbacteriën leidt tot een lagere rijzing van het deeg. Maar veel is ook nog onbekend: de onderzoekers waarschuwen dat de sterkere geur en de geringere rijzing ook weer niet werd gezien bij álle desems met veel azijnzuurbacteriën.

Vriendschapsbrood Herman is de naam Zuurdesembrood, nog altijd in algemeen gebruik in Duitsland, was tot in de negentiende eeuw overal het standaardbrood. Mede door de opkomst van industriële biochemie werd daarna gebruik van zuivere bakkersgist de norm. De geschiedenis van zuurdesem gaat zeker terug tot de eerste grote landbouwbeschavingen in Egypte en Mesopotamië, vanaf 5.000 jaar geleden, maar is waarschijnlijk veel ouder. Desem kan gemakkelijk ontstaan uit een vergeten pot pap of uit ieder mengsel van meel en water. Het moet vervolgens wel iedere dag een beetje aangevuld worden met vers water en meel: ‘het voeden van de desem’. In de jaren zeventig begon het zuurdesembrood met een nieuwe opmars, eerst in alternatieve kringen, en later als ‘ambachtelijk brood’ bij uitstek. Het bekende ‘vriendschapsbrood Herman’ is ook een zuurdesem, waarvan stukjes worden uitdeeld aan vrienden om verder te worden opgekweekt.