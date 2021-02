Couscous, een gerecht van verbinding en troost

Couscous komt van kseksu van de Amazigh, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika. Het heet kousksi in Tunesië, t’aam of kesksu in Algerije en seksu in Marokko. In het Midden-Oosten wordt het moughrabiya genoemd, wat Maghrebijns betekent en op Sicilië heet het cuscusu. In de zestiende-eeuwse roman Pantagruel van de Franse schrijver François Rabellais lezen we: coscosson. De variaties op de naam en het gerecht zijn eindeloos en wijdverbreid.

In Tunesië is de couscous met een pittige, rode saus en vis populair (dat gerecht staat centraal in de mooie, Franse film La Graine et le Mulet). Ik sprak de Marokkaanse chefkok Meryem Cherkaoui en volgens haar werd couscous met vis in Marokko vroeger voornamelijk gegeten in de joods-Marokkaanse gemeenschap, maar neemt de populariteit nu toe rond visrijke steden als Safi.

Beroemde specialiteiten uit Marokko die mijn moeder maakte, zijn couscous tfaya, met kip, gekarameliseerde uien en rozijnen.

Seffa is de naam voor zoete couscous met amandelen, rozijnen en suiker en wordt geserveerd als dessert. Seffa madfouna is een hartig-zoete variant waarbij de kip ‘begraven’ is onder een berg couscous, met ook weer amandelen, uien, rozijnen en suiker. Tegenwoordig wordt seffa madfouna vaak met gestoomde vermicelli gemaakt, in allerlei uitvoeringen. Saikouk is een koude couscous met karnemelk voor verfrissing op warme dagen. Mijn moeder maakte ook couscous met warme melk, doperwten en tuinbonen. Als kind maakte ze zoete couscous voor me met suiker.

De mogelijkheden om het gerecht te bereiden zijn dus talloos.

Hoe couscous gegeten wordt, verschilt niet alleen per regio en stad, maar ook per familie. Recepten worden van moeder op dochter doorgegeven en er wordt veel vernieuwd door chefs. Het signatuurgerecht van Meryem Cherkaoui is een glutenvrije couscous op basis van zeven granen, met kreeft, saus van kreeft, artisjokken en tuinbonen.

Dus eigenlijk heb je carte blanche om eindeloos te variëren, mits je de couscous maar stoomt en niet klakkeloos gekookt water erop gooit. De structuur wordt anders door het stomen: licht, luchtig en niet plakkerig.

Couscous met zeven groenten is misschien wel dé klassieker. Het staat voor de rijkdom van het land. Alle ingrediënten komen van de eigen oogst: het graan voor de couscous en de groenten voor erbij. De zeven soorten staan voor de overdaad en de gulheid van de natuur.