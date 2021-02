Canada wekt ergernis met hamsteren vaccins

Helemaal blij was Seth Berkley niet, al was het toch een feestelijke dag. Woensdag maakten de vier internationale organisaties die zich inspannen voor het verkrijgen van coronavaccins voor arme(re) landen, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, de voorlopige verdeling van de eerste lading vaccins bekend. In februari moeten die bij de landen zijn. Waar in veel rijke landen al sinds december geprikt wordt, kan de campagne in armere landen nu ook eindelijk beginnen – al moeten die het nog steeds met zeer geringe hoeveelheden doen.

Maar Berkley, baas van Gavi, een van de vier organisaties, vond dat de dag overschaduwd werd door het handelen van een paar rijke landen. Van de 334 miljoen doses die het collectief te verdelen had, gaat een deel naar drie rijke landen: Canada, Singapore en Nieuw-Zeeland. Zij krijgen samen zo’n 2,5 miljoen doses, waarvan 1,9 miljoen voor Canada. De landen hebben daar officieel recht op, maar Berkley vroeg zich af of ze dat recht nou ook hadden moeten verzilveren, gelet op de schaarste en de toch al extreem ongelijke verdeling van vaccins tussen rijke en arme landen.

„Helpt het als landen die veel bilaterale contracten hebben niets bestellen?”, vroeg hij woensdag retorisch op een persconferentie? „Natuurlijk helpt dat, want dat betekent dat er meer overblijft voor de anderen.”

Riante bestellingen

Met die ‘bilaterale contracten’ verwees Berkley naar iets wat de kwestie nog gevoeliger maakt. Canada zit al bijzonder riant in zijn vaccinbestellingen. Wereldwijd is het een van de koplopers, het heeft rechtstreeks deals gesloten met zeven farmaceuten, die goed zijn voor in totaal 362 miljoen doses. Daarmee kan Canada op papier zijn eigen bevolking vijf keer achter elkaar inenten.

De bilaterale deals zijn de organisaties bovendien al langer een doorn in het oog. Oorspronkelijk hoopten zij voor de hele wereld vaccins in te kopen, via een centrale inkooporganisatie, Covax. Zo konden lage prijzen worden bedongen en tegelijk een eerlijke verdeling tussen landen gewaarborgd: voordringen was uitgesloten. In Covax konden landen geld inleggen, en doneren voor armere landen. Canada deed dat ook (en eist nu langs deze weg zijn deel op).

Maar met hun bilaterale deals hebben de rijke landen dit solidariteitsdoel totaal ondermijnd, vinden de organisaties. De rijke landen hebben zichzelf een plek vooraan in de rij gekocht door op eigen houtje te handelen. Dan is het niet fair als zij ook nog uit Covax vaccins willen krijgen.

Canada verdedigt zich door te zeggen dat het van begin af van plan is geweest om gebruik te maken van zijn rechten in het internationale programma, en tegelijkertijd de armere landen daarin te steunen met donaties. „We weten dat het virus pas is verslagen als het overal is verslagen”, zei een woordvoerder. De Canadese regering heeft eerder beloofd dat het overtollige vaccins zal doneren aan Covax, maar wil niet zeggen of het dat pas doet als zijn eigen vaccinatieprogramma klaar is of eerder al.

De Canadese regering staat onder grote druk vanwege het trage en chaotische verloop van de vaccinatiecampagne. Net als andere landen kampt het met haperende leveranties. De Covax-orders moesten Canada juist helpen om zijn doelen te halen, zeiden de autoriteiten eerder.

Worstelen

Covax zelf worstelt ondertussen verder. De organisatie wil dit jaar 2 miljard doses leveren aan arme(re) landen. Het heeft overeenkomsten hiertoe gesloten met verschillende vaccinfabrikanten, maar heel veel doses moeten nog geleverd worden. Dat gebeurt vaak pas als er betaald is. Covax zegt nog 2 miljard dollar tekort te komen voor de rekening.

En daarmee is de organisatie er nog lang niet. Die 2 miljard doses zijn genoeg voor 20 procent van de bevolking van de landen. Om goed beschermd te zijn, is volgens medici een veel hogere vaccinatiegraad nodig en dus moeten er nog een paar jaar miljarden vaccins geleverd worden. Eind januari sloot Covax een deal met de Amerikaanse farmaceut Pfizer voor levering van 40 miljoen doses, een druppel op een gloeiende plaat. Deze week was er beter nieuws: het Serum Insitute of India gaat verspreid over een aantal jaar nog eens 1,1 miljard doses van het AstraZeneca-vaccin leveren.