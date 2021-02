Voor zover je een karaktereigenschap van Bram Moszkowicz kunt bewonderen, dan toch de zwier waarmee hij na iedere val weer opstaat en speelt alsof het hem niets doet dat hij zo diepgezonken is. De voormalig strafrechtadvocaat is tegenwoordig met enige regelmaat te zien bij SBS Shownieuws. Ik weet niet of dat een stapje omhoog is als je als deskundige bij RTL Boulevard bent begonnen, maar dat kun je van Albert Verlinde ook wel beweren. En wat doet het er eigenlijk toe? Eigenlijk wil je daar gewoon drie keer Guido den Aantrekker zien, de rest is decorum. Van Bram Moszkowicz is alleen de gespeelde verontwaardiging nog over. Hij vond podcasts het nieuwe kwaad.

Het was hem opgevallen dat het podcastmakers in negen van de tien gevallen louter om beledigen gaat.

„Daar is het ze om te doen, om aandacht.”

Hetzelfde gezicht trok hij ook toen hij Geert Wilders en Willem Holleeder verdedigde. Hij had intense moeite met dat medium, terwijl het voor programma’s als SBS Shownieuws natuurlijk heerlijk is dat er podcasts zijn. Dagelijks beledigen bekende Nederlanders ongefilterd bekende Nederlanders, of ze reageren op beledigingen die ze eerder naar hun hoofd geslingerd hebben gekregen.

Aan hem de taak om daar weer op te reageren op een toon alsof de staatsveiligheid in het geding is.

Zelf kan ik al dat domme gelul in de podcasts amper verdragen. Ik luister bijna nooit naar podcasts en zeker niet naar slapgelulpodcasts, maar het hindert me schijnbaar niet om zelf ook allerlei slap gelul via podcasts de wereld in te zenden. Door Bram Moszkowicz kreeg ik zin om daar nog jaren mee door te gaan. Ik kreeg ineens enorme aandrang om Bram Moszkowicz te beledigen, ik schat zo in dat de belediging niet eens zo heel grof hoeft te zijn om zijn toorn over me heen te krijgen. Ik denk zelfs dat Bram Moszkowicz het prettig vindt als hij besproken wordt, dan heeft hij zelf ook weer iets om te bespreken. Het leven van Bram Moszkowicz is zo meta geworden dat ik niet uitsluit dat hij zelf naar de redactie van SBS Shownieuws belt als hij in een of andere podcast is beledigd. Ik wil niemand uitlokken, maar podcastmakers die op zoek zijn naar aandacht doen er goed aan om Bram Moszkowicz te beledigen. Bram Moszkowicz zal er dan op zeker schande van spreken.

Het is tegenwoordig het beleg op zijn boterhammen, hij propt ze naar binnen en schaamt zich daar niet voor. Op dat laatste ben ik jaloers.

