Belgische rechtbank veroordeelt Iraanse diplomaat tot 20 jaar voor beramen aanslag in Parijs

Een rechtbank in Antwerpen heeft donderdagmorgen een Iraanse diplomaat tot twintig jaar cel veroordeeld wegens het voorbereiden van een terroristische aanslag in 2018 op een druk bezochte bijeenkomst van de Iraanse oppositiegroepering Mujahedeen Khalq in Parijs. In een gezamenlijke operatie wist de politie in Duitsland, Frankrijk en België destijds de aanslag te verijdelen.

Volgens de rechtbank speelde Assadolah Assadi, een diplomaat die bij de Iraanse ambassade in Wenen werkte, een hoofdrol bij de voorbereiding van de aanslag. Zo bracht hij volgens de rechtbank onder meer de explosieven voor de aanslag op een commerciële vlucht van Iran naar Oostenrijk, daarbij gebruik makend van zijn diplomatieke immuniteit. Vervolgens speelde hij de explosieven, verborgen in een toilettas, door naar een Iraans-Belgisch paar uit Antwerpen.

Terroristische organisatie

De rechtbank acht Assadi schuldig aan een poging tot moord en deelname aan de activiteit van een terroristische organisatie. Daarmee doelt de rechtbank op een afdeling binnen het Iraanse ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid, die zich met zulke acties bezighoudt. Ook het Iraans-Belgische paar en een derde Iraanse man werden veroordeeld tot straffen van vijftien tot achttien jaar. Assadi zou ook een Iraans spionagenetwerk in Europa hebben aangestuurd.

Voor Iran is de uitspraak van het hof pijnlijk, juist omdat de betrokkenheid van de Iraanse autoriteiten er zo duidelijk uit blijkt. Het is voor het eerst dat een Iraanse diplomaat door een Europese rechtbank wordt schuldig bevonden aan een poging een terroristische aanslag te plegen. Wel is Iran er al eerder van verdacht tegenstanders in Europa met geweld uit de weg te ruimen, onder meer in Nederland. In 2015 in Almere en twee jaar later in Den Haag werden onder verdachte omstandigheden twee Iraanse ballingen vermoord.

Iraanse woordvoerders hebben Assadi’s proces een ernstige schending van de regels voor diplomatieke immuniteit genoemd. Ze lieten al vooraf weten het vonnis niet te zullen erkennen. Assadi zelf waarschuwde in maart vorig jaar dat er represailles door niet nader genoemde groepen zouden kunnen volgen als hij schuldig zou worden bevonden.

De uitspraak van de Belgische rechtbank kan de aangekondigde pogingen van de nieuwe Amerikaanse regering om toenadering tot Iran te zoeken en het nucleaire akkoord van 2015 nieuw leven in te blazen bemoeilijken.

Assadi werd op 1 juli 2018 in Duitsland bij een tankstation gearresteerd en vervolgens uitgeleverd aan België, waar ook twee medeverdachten van Assadi werden aangehouden. Assadi beriep zich weliswaar op zijn diplomatieke immuniteit maar de Duitse autoriteiten oordeelden dat die slechts van toepassing was in Oostenrijk, waar hij was geaccrediteerd.

De beramers van de aanslag hadden het gemunt op een congres in Parijs van Mujahedeen Khalq, een Iraanse oppositiegroep die al jaren op voet van oorlog staat met het Iraanse regime. Bij het congres waren zeker duizend mensen aanwezig, onder wie Trumps advocaat Rudy Giuliani.

