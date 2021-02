Belgische justitie doorzocht op Rwandees verzoek woning Paul Rusesabagina

De Belgische justitie heeft meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek naar de bekende Rwandese regeringsopponent Paul Rusesabagina, die onder dubieuze omstandigheden naar zijn geboorteland is vervoerd voor vervolging. Rusesabagina, die in de jaren 90 ruim 1.200 mensen redde in de strijd tussen de Hutu’s en de Tutsi’s, werd Belgisch staatsburger nadat hij zijn vaderland was ontvlucht.

De Belgische autoriteiten hebben op verzoek van Rwanda in 2019 een huiszoeking gedaan bij Rusesabagina, maakte de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne woensdag bekend. De bevindingen van dat onderzoek zijn overgedragen en maken nu deel uit van het dossier waarmee de oud-hotelmanager vervolgd wordt. De vervolging is omstreden omdat hij onder valse voorwendselen naar Rwanda zou zijn gebracht voor een volgens critici politiek proces. Hij zou volgens zijn advocaten bovendien de medische zorg die hij nodig heeft niet krijgen.

Paul Rusesabagina was ten tijde van de Rwandese genocide in 1994 (die aan 800.000 mensen het leven kostte) de manager van het luxe hotel Mille Collines in de hoofdstad Kigali. Hij verborg daar 1.268 Tutsi’s en beschermde ze zo voor het geweld. De film Hotel Rwanda is op hem gebaseerd. Later richtte hij de Rwanda Movement for Democratic Change (MRCD) op, en werd hij een verklaard tegenstander van president Paul Kagame. Hij staat in Rwanda terecht voor terrorisme en moord. Volgens de regering omdat de MRCD aanslagen pleegde, volgens zijn familie omdat Kagame een politieke tegenstander wil uitschakelen.

‘Zichzelf gebracht’

Rusesabagina werd in september gearresteerd nadat hij onder valse voorwendselen naar Kigali was gebracht. Hij dacht per privéjet onderweg te zijn naar Burundi, waar hij lezingen zou geven, maar landde in Kigali. „Het verliep vlekkeloos”, zei president Kagame daarover. „Hij heeft zichzelf gebracht - zelfs als hij dat misschien niet van plan was.” Mensenrechtenorganisaties bekritiseren die gang van zaken, en vrezen dat de opponent van Kagame geen eerlijk proces zal krijgen. Ook de VS, waar Rusesabagina woonde, willen dat hij wordt vrijgelaten.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft volgens De Standaard laten weten dat België „via contacten op het hoogste niveau alles in het werk stelt om zich ervan te verzekeren dat meneer Rusesabagina waardig behandeld wordt, adequaat medisch verzorgd wordt en een eerlijk proces krijgt”. Dat gebeurt „met de nodige discretie, om meneer Rusesabagina niet te benadelen”.