Baas omstreden platform Parler weg

Hoeveel ruimte moet Parler, de berichtenapp die als toevluchtsoord diende van conservatief-rechts Amerika, nog bieden aan haatzaaiers, racisten en complotdenkers? Onenigheid over die vraag lijkt de oprichter en directeur John Matze van het platform nu zijn baan te hebben gekost.

Matze liet woensdag zelf aan Amerikaanse media weten dat hij uit het bedrijf is gezet. Zijn ontslag vindt plaats terwijl Parler hard bezig is om zijn app en website weer in de lucht te krijgen.

Vorige maand deden Google, Apple en Amazon het platform in de ban in de nasleep van de Capitoolbestorming van 6 januari, die door de relschoppers deels via Parler was gecoördineerd. De drie techreuzen vonden dat Parler te weinig deed om berichten te verwijderen die aanzetten tot haat en geweld. Als gevolg van de blokkade ligt Parler de laatste weken plat.

Ongehinderde uitingen

Absolute vrijheid van meningsuiting is de centrale gedachte achter het in 2018 opgerichte Parler (15 miljoen gebruikers). Daarom trok de app veel rechts-extremisten, racisten en aanhangers van complottheorieën als QAnon, wier berichten de laatste maanden worden verwijderd door Facebook en Twitter. Op Parler konden zij zich nog ongehinderd uiten. ,,Laten we onze wapens gereed maken en op jacht gaan”, schreef een gebruiker vorige maand bijvoorbeeld, met als beoogd doelwit ,,Democraten en directeuren van techbedrijven”.

Nu de app door dergelijke uitlatingen in problemen is gekomen, vindt Matze dat Parler in de toekomst beter beperkingen kan stellen aan de meest extreme uitingen. ,,Het ging mij altijd om de vrije meningsuiting”, zei hij woensdag tegen The New York Times. ,,Niet om conservatief politiek activisme.” Naar eigen zeggen kwam Matze in conflict met mede-oprichter Rebekah Mercer, een belangrijke conservatieve donateur van de Republikeinse Partij die sterke banden heeft met oud-president Donald Trump. Ze heeft ook veel geld in Parler gestoken. Mercer wil volgens Matze dat alles toegestaan blijft op Parler.

Lees ook: Big Tech twijfelt niet meer: Trump wordt geblokkeerd

,,Het bestuur heeft onder aanvoering van Rebekah Mercer besloten mij per direct aan de kant te zetten”, schreef hij in een bericht aan Parler-medewerkers, waar Amerikaanse media uit citeren. ,,Ik was niet bij dat besluit betrokken.” Parler en Mercer hebben nog niet gereageerd.

Nadat Parler een paar weken geleden op zwart was gegaan, ging Matze aan de slag om de dienst weer online te krijgen. Hij moest onder meer op zoek naar een nieuwe webhost, omdat Amazon geen onderdak meer wil bieden aan het platform. Een Russisch bedrijf schoot te hulp, zodat de Parler-website inmiddels weer te bezoeken is. Berichten plaatsen is echter nog niet mogelijk. Parler belooft zijn gebruikers ,,binnenkort weer te verwelkomen”. Veel Parler-gebruikers zijn intussen overgestapt naar Gab, een app vol neonazi's en alt-rightaanhangers waar ook nauwelijks toezicht is. Gab draait op eigen servers en kan niet door techbedrijven offline worden gehaald.

