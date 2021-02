Eiwitvouwen in wetenschapsprogramma Atlas

Ooit was wetenschap op de Nederlandse tv het domein van een curieuze Limburger die zo’n goede neus voor uitvindingen had dat pas toen zijn beeldbuis voor eeuwig was gedoofd, vastgesteld kon worden hoe ver Chriet Titulaer zijn tijd vooruit was geweest. Daarna bracht Wim T. Schippers de vrolijke wetenschap met een quiz naar het centrum van het VPRO-universum. De grote revolutie volgde tien jaar geleden toen Robbert Dijkgraaf in DWDD Nederland de magie van een zwart gat liet voelen.

Sindsdien vindt de tv bèta’s niet eng meer. Zo kon het woensdag gebeuren dat de journalisten Anna Gimbrère en Amber Kortzorg in M voor een miljoen kijkers een boom opzetten over het voorspellen van de 3D-figuratie van een eiwit en „de Olympische Spelen van het eiwitvouwen”. Ze bespraken de wetenschappelijke doorbraken van 2020. „Een stoomtrein van wetenschap”, constateerde Gimbrère tevreden – ik stond nog te suizebollen bij de spoorwegovergang.

Het was chique geweest als M de door die stoomtrein begeesterde kenniszoekers had doorverwezen naar het nieuwe wetenschapsprogramma Atlas (NTR) dat een halfuurtje later begon op NPO2. In dat wekelijkse semi-live programma is het aloude ‘populair-wetenschappelijk’ verruild voor een actueel-wetenschappelijke invalshoek.

Buitenmodel wasknijper

Nu heeft het pandemiebepaalde deel van onze actualiteit een sterke wetenschappelijke component, waardoor Atlas begon met een onderwerp dat ook elders aan de orde komt: coronatests. Er was een reportage over de blaastest – waarbij verslaggever Sosha Duysker een buitenmodel wasknijper op haar neus gedrukt kreeg – en in de studio vulde microbioloog Anne Wensing een handzame tabel in met snelheid, betrouwbaarheid en kosten van verschillende testsoorten. Het was half Nieuwsuur (waarmee Atlas presentator Petra Grijzen deelt) en half consumentenprogramma.

Daarna volgde, jawel, een interview met Robbert Dijkgraaf in Princeton. Die keuze wekte de indruk dat dit wetenschapsprogramma het experiment een beetje schuwde, maar gelukkig gaf de hoogleraar ons waar voor onze videoverbinding. Gevraagd naar het luidkeels beleden wantrouwen jegens de wetenschap vermeed hij de loopgraven en zei hij toe te juichen dat mensen „zich zelf een beetje wetenschapper voelen” en op zoek gaan naar nieuwe kennis. „Bewijs door intimidatie, door te zeggen dat je hoogleraar bent, werkt niet meer”, doceerde Dijkgraaf. „De wetenschap is een ijsvlakte waar het ijs op de ene plek heel dik is en elders dun.”

Die beeldspraak bracht Atlas gladjes naar het snoezigste onderwerp: de winterslaap van de eikeltjesmuis. Dit diertje kan zijn lichaamstemperatuur laten zakken tot één graad en kan zich in het koude seizoen eenmaal per week een dagje ontdooien. De muis werd op de hand van de verslaggever gelegd, waar hij, zo bleek uit metingen met een warmtelamp, eerst zijn hersenen op temperatuur bracht en vervolgens met zijn pootjes begon te wiebelen en ontwaakte. Hopelijk hebben ze het arme dier een eikeltje voor de schrik gegeven.

Minder eikeltjes

Wie misschien minder eikeltjes moet krijgen is Elon Musk. De hobbyzwangere miljonair schiet vrolijk de ene na de andere satelliet de lucht in, terwijl daarboven een afvalprobleem dreigt. Ruimte zat in de ruimte zou je denken, maar veel troep blijft in een baan om de aarde zweven. „Elk brokstuk is een ongeleid projectiel”, zei sterrenkundige Thomas Wijnen.

Atlas zelf was in de eerste aflevering een wat al te geleid projectiel, maar het is geen gedurfde hypothese om te stellen dat het zijn vorm wel zal vinden. En dat wij nog voor het eind van de lockdown uitgelegd krijgen hoe wij ons thuis kunnen bekwamen in het eiwitvouwen.