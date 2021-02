Als kiezers je niet zien bij Hart van Nederland

Twee keer stond Wim-Jan Renkema, Tweede Kamerlid van GroenLinks, voor een televisiecamera van Hart van Nederland. Over wachtlijsten in de ggz, en een keer over suïcidepreventie. Het werd alleen niet uitgezonden. GroenLinks kreeg van de redactie te horen, zegt Renkema, dat ze hem „zo beschouwend” vonden, en „zo genuanceerd”.

Renkema (52) is oud-rector van een scholengemeenschap in Sneek en oud-onderwijsinspecteur, sinds juni 2018 zit hij in de Tweede Kamer. En er zijn, denk ik, weinig politici op het Binnenhof zo onbekend als hij. Als je in het krantenarchief kijkt: het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant schreven over zijn beëdiging, hij kwam voor in een serie in het Nederlands Dagblad over nieuwe Kamerleden, en samen met een collega schreef hij een opiniestuk voor het AD.

Als ik hem ernaar vraag zegt hij dat hij „toch wel regelmatig” in het nieuws was, over de ggz en sociale zekerheid – zíjn onderwerpen. Maar dat hij zijn imago niet zo belangrijk vindt. Hij vertelt over Hart van Nederland. En hij zegt dat hij de Haagse politiek ziet als theater. „Serieus theater, want het gaat wel ergens over.” Maar dat hij ook in de GroenLinks-fractie meemaakt hoe een standpunt minder belangrijk lijkt te zijn dan de manier waarop het naar buiten wordt gebracht. „Ik vind”, zegt hij, „dat we in Den Haag te veel bezig zijn met oppervlakkigheden.”

Vorig jaar zomer had Renkema één gesprek met de kandidatencommissie van GroenLinks. „Ik merkte daar dat het ideaaltype van de volksvertegenwoordiger is dat je overal bovenop springt.” En híj vindt juist bedachtzaamheid een kwaliteit die de politiek meer zou kunnen gebruiken.

Begin november, op de avond dat de GroenLinks-kandidaten horen welke plek ze krijgen op de lijst voor de verkiezingen, zet Renkema het nummer ‘Happens to the Heart’ van Leonard Cohen op Twitter. Met het begin van de tekst erbij: ‘I was always working steady, But I never called it art, I got my shit together, Meeting Christ and reading Marx. It failed, my little fire, But it spread the dying spark. Go tell the young messiah, What happens to the heart’.

Ik probeer of ik hem kan spreken. Dat lukt pas na bijna drie maanden van verzoeken aan de telefoon, via WhatsApp, in de gang van de Tweede Kamer. „De aanhouder wint”, zegt hij, als ik hem op een ochtend toch kan bellen. Hij is dan net lijstduwer geworden, op plek 45.

En nee, zegt hij. In de tekst van Cohen had hij zelf geen verwijzing gezien naar GroenLinks-leider Jesse Klaver, die ook wel pesterig ‘de Jessias’ wordt genoemd. Hij had ook niet aan zijn collega’s gedacht, die avond. Maar verder slaat het wel op hem, ja. Christus én Marx. En het vuurtje. Want hij snapt GroenLinks ook. „Kiezers moeten je wel zíen, als Kamerlid. Ook bij Hart van Nederland.”

