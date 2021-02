Ajax-recordaankoop Haller niet ingeschreven voor Europa League

Ajax-speler Sébastien Haller ontbreekt per abuis op de spelerslijst voor de knock-outfase van de Europa League. De Franse spits die begin januari voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro overkwam van West Ham United, blijkt door een administratieve fout van Ajax niet te zijn ingeschreven bij voetbalbond UEFA en mag daardoor niet meespelen in de restant van het Europees voetbaltoernooi. Dat bevestigt Ajax donderdagmiddag na berichtgeving van onder meer Voetbal International.

De Amsterdamse voetbalclub hoopt dat Haller alsnog kan worden toegevoegd aan de spelerslijst. „We hebben de administratieve fout gisteravond bij voetbalbonden UEFA en KNVB kenbaar gemaakt en wachten nu op een reactie. We hopen uiteraard dat het kan worden rechtgezet”, laat een woordvoerder van Ajax weten. Volgens de NOS is de kans op clementie van de UEFA klein, gezien de strikte deadlines die het hanteert. Oussama Idrissi, die een maand na Haller de overstap op huurbasis maakte naar Ajax, staat wel op de lijst.

Ajax begon dit Europese seizoen in de Champions League, maar werd uitgeschakeld in de groepsfase. Omdat het derde werd, plaatste de ploeg zich automatisch voor de knock-outfase van het tweede toernooi van Europa, de Europa League. Daarin werd Ajax voor de zestiende finales gekoppeld aan Lille OSC, dat momenteel op de eerste plek staat in de hoogste Franse voetbalcompetitie Ligue 1. De eerste ontmoeting tussen beide clubs is over twee weken in Frankrijk, twee weken later volgt de beslissende wedstrijd in Amsterdam.

PSV overkwam in 2001 een soortgelijk geval toen die club met Ruud van Nistelrooij en Eric Addo twee spelers vergat in te schrijven voor het UEFA Cup-toernooi, de voorloper van de Europa League. Beide spelers keerden destijds terug van langdurige blessures, maar bleken niet op tijd te zijn ingeschreven door de Eindhovense club. De UEFA hield destijds vast aan zijn deadline waardoor de twee niet mochten meespelen tegen het Duitse FC Kaiserslautern, dat PSV vervolgens uitschakelde in de kwartfinale.