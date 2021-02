5,8 miljard euro schadevergoeding na dambreuk Brazilië

De gemeenschappen die getroffen zijn door een dambreuk in Brazilië in 2019 krijgen een vergoeding van omgerekend 5,8 miljard euro. Dat melden persbureaus donderdag. Het mijnbouwbedrijf Vale gaat deze vergoeding betalen. Achter de dam waren tonnen giftig afval uit een ijzermijn opgeslagen, die bij de breuk vrijkwamen en via een modderstroom het mijnbedrijf en boerderijen bedolf. 270 mensen kwamen hierbij om het leven.

Het bedrijf wil de gemeenschap van Brumadinho „volledig compenseren”, meldt de Britse omroep BBC. De lokale overheid zei dat de 5,8 miljard een „eerste schatting” is, en dat het bedrijf meer zal moeten betalen als dit nodig blijkt. Het geld is hoofdzakelijk bedoeld om de natuur in het gebied te herstellen en het afval op te ruimen.

Na de ramp heeft justitie zestien medewerkers, waaronder de directeur, van Vale aangeklaagd wegens moord en milieuschade. Die zaken lopen voor zover op dit moment bekend is nog. De ramp in Brazilië was niet het eerste ongeluk met mijnafval van Vale. In 2015 brak ook al een van de dammen met mijnafval door in dezelfde staat, dat kostte aan negentien mensen het leven. Daarbij stroomden tevens allerlei zware metalen de oceaan in.

