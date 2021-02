Werkonderbreking bij L1 vanwege onvrede over functioneren directeur

Bij de Limburgse regionale omroep L1 vindt woensdagmiddag tussen half een en half twee een werkonderbreking plaats. Medewerkers zijn boos, omdat directeur Peter Elbers dinsdagavond aankondigde dat in plaats van twee leden in het managementteam, die zich ziek hebben gemeld vanwege strubbelingen in de leiding, zonder overleg met het personeel twee interimmmers zijn benoemd.

Deze woede komt bovenop een eerdere brandbrief van het L1-personeel aan de Raad van Commissarissen van de Stichting Omroep Limburg over „de onhoudbare situatie op de werkvloer”. Elbers heeft onder meer een concept-privacyreglement voorgelegd waarin hij zich het recht voorbehoudt om bij door hem te bepalen zwaarwegende redenen verborgen camera’s op te hangen om het gedrag van personeelsleden te kunnen bekijken. Bovendien wil hij mailverkeer, ook van OR-leden, bedrijfsartsen en redacteuren, in kunnen zien.

Tickertape in beeld

Tijdens de werkonderbreking lopen de uitzendingen van L1 wel door. Op tv is onder in beeld een tickertape te zien die melding maakt van de actie. Op de radio wordt er melding van gemaakt in de nieuwsbulletins op de halve uren. De rest van het personeel en de freelancers vergadert ondertussen over de ontstane situaties en de verder te volgen weg. Afhankelijk van de verdere gang van zaken volgen de komende dagen mogelijk meer werkonderbrekingen.

Rondom Elbers, die in september begon, was er van begin af aan spanning. De OR spande een kort geding aan tegen de raad van commissarissen, omdat de adviesprocedure volgens dat personeelsorgaan niet zorgvuldig was. De rechter ging daar niet in mee. In november stuurde Elbers een videoboodschap naar het personeel, waarin hij klaagde over „een guerrilla” tegen hem: „Ik wil daar heel duidelijk over zijn: ik tolereer dit soort intimiderend gedrag absoluut niet.”

Commissariaat voor de Media deed onderzoek

Het Commissariaat voor de Media deed onderzoek naar de verenigbaarheid van Elbers directeurschap (voormalig VVD-fractievoorzitter in gemeenteraad Horst aan de Maas) en het lidmaatschap van de raad van commissarissen van Mirjam Depondt-Olivers (Statenlid voor het CDA) en hun politieke activiteiten. De conclusie luidde dat deze functies samen kunnen gaan.

Elbers en voorzitter van de raad van commissarissen, Hans Coppus, waren woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

De journalistenvakbond NVJ steunt de actie van het personeel van L1. Wais Shirbaz, secretaris omroep bij de NVJ: „De raad van commissarissen heeft niet serieus gereageerd op een heel duidelijk signaal van het voltallige personeel. Het concept-privacyreglement gaat in tegen de persvrijheid. Op een moment dat de druk van buiten op de journalistiek heel hoog is, moet je bovendien niet de druk van binnenuit opvoeren.”