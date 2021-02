Vijf redenen om tóch tevreden te zijn met een ‘matig’ vaccin

Het lijkt haast een tegenvaller: het vrijdag door de EMA goedgekeurde coronavaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford biedt 60 procent bescherming, concludeerde het medicijnagentschap uit de diverse aangeleverde studies. Het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson&Johnson) berichtte diezelfde dag een gemiddelde bescherming van 66 procent ‘tegen matige tot ernstige Covid-19’. Nogal een verschil met de 90 tot 95 procent die de twee reeds goedgekeurde vaccins bieden, van Pfizer en van Moderna. Moeten we die ‘matige’ vaccins wel willen? Vijf redenen waarom we ons niet moeten blindstaren op die percentages.

1 De percentages zijn onderling niet direct te vergelijken

Elke vaccinproducent heeft zijn studies op zijn eigen manier opgezet. Daardoor zijn ze onderling niet één op één te vergelijken. Er zijn bijvoorbeeld verschillen in de groepen deelnemers en hun leeftijden, en ook in de manier waarop wordt beoordeeld of een deelnemer Covid-19 heeft.

Zo moest in de studie van Pfizer iemand een positieve uitslag van een PCR-test hebben en minstens één symptoom van de lange lijst Covid-19-symptomen, zoals koorts, hoest, kortademigheid en smaak- of reukverlies. Maar in die van Moderna moesten dat er minstens twee zijn. Bij Pfizer telde neusverkoudheid, misselijkheid en diarree ook mee, bij Moderna niet, en bij AstraZeneca telden zelfs hoofd- en spierpijn niet. Janssen turfde dan weer alleen mensen met minstens één symptoom van matige tot ernstige Covid-19.

2 De grens tussen wel of niet beschermd is niet messcherp

Een bescherming van 60 procent betekent niet dat van de tien mensen met Covid-19 er zes wel beschermd zijn en vier niet. „Het betekent dat de kans met 60 procent verlaagd is dat je besmet raakt als je met het virus in aanraking komt”, zegt Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Die kans is van veel factoren afhankelijk, bijvoorbeeld van het aantal virusdeeltjes waarmee je in aanraking komt en hoe goed je afweersysteem werkt. Ook als je niet gevaccineerd bent word je niet altijd ziek als je in aanraking komt met het virus. Als je het vaccin hebt gekregen, is die kans dus nog eens 60 procent lager.”

Dat sommige mensen na de vaccinatie wel Covid-19 kregen, hoeft niet te betekenen dat het vaccin helemaal geen afweer heeft opgewekt. Het kan ook net te weinig zijn om de ziekte helemaal af te weren. Dan wordt die persoon wel ziek, maar minder erg dan zonder prik. Dat beeld komt bij verschillende vaccinproducenten naar voren.

Het vaccin van Janssen beschermde bijvoorbeeld na één prik voor 85 procent tegen ernstige Covid-19 in alle landen. En er was in de ingeënte groep geen enkel sterfgeval of ziekenhuisopname door Covid-19.

3 De percentages zijn schattingen

De door de fabrikanten gemelde percentages rollen uit de eerste analyses van hun studies en berusten nog op weinig gegevens. Vaak gaat het om nog geen 200 mensen die Covid-19 kregen, in studies met enkele tientallen gezonde proefpersonen. Als er van die 200 een groter deel in de groep zat die een nepvaccin kreeg dan in de groep die het vaccin kreeg, dan rolt uit de verhouding tussen die twee het percentage. Hoe het beschermingspercentage in de echte wereld uitvalt, waar de gezondheid en achtergrond van mensen veel meer varieert dan in een studie, moet nog blijken – vaak is dat wat lager. De percentages kunnen daarbij ook per land of gebied verschillen. Dat kan te maken hebben met andere virusvarianten die daar rondwaren, maar ook bijvoorbeeld met de genetische opmaak van de bevolking, met de eerdere infecties die mensen hebben gehad, en met de gemiddelde gezondheid van de bevolking. Iemand die minder gezond leeft, kan een slechter werkend afweersysteem hebben.

4 Ook vaccins met lagere bescherming dragen bij aan groepsimmuniteit

Voor de zo vurig gewenste groepsimmuniteit moet pakweg 70 procent van de mensen immuun zijn – misschien nog wel meer als besmettelijkere varianten de overhand krijgen. Bij dat percentage zijn zó veel mensen immuun voor het coronavirus dat het zich niet meer makkelijk kan verspreiden, simpelweg omdat het niet meer op tijd een nieuwe gastheer tegenkomt. Met een vaccin dat ‘slechts’ 60 procent bescherming biedt, kom je daar nooit, is de vrees bij veel mensen.

„Groepsimmuniteit bereik je inderdaad sneller met een vaccin dat 95 procent effectief is”, zegt Huckriede. „Maar elk vaccin zal je eigen risico op infectie beperken, en hopelijk ook het risico op het doorgeven van het virus aan anderen.”

Bovendien, ook dat vereiste percentage voor groepsimmuniteit is geen harde maat, meer een vuistregel, en geldt alleen als alle gevaccineerden homogeen zijn verdeeld in een populatie. Zolang er grote groepen niet gevaccineerd zijn, kan het virus blijven rondgaan, zelfs met een razend effectief vaccin.

5 Een vaccin is beter dan geen vaccin

Als er geen pandemie is en er zijn vaccins in overvloed, kiest iedereen natuurlijk de meest effectieve. Maar die keuze is er nu niet: er zijn bij lange na niet genoeg doses beschikbaar van de meest effectieve vaccins. Als er veel mensen gevaccineerd kunnen worden met een vaccin dat 60 of 70 procent bescherming biedt, heeft dat meer zin dan te weinig mensen vaccineren met een 90 of 95 procent effectief vaccin. Alle vaccins zijn nu even waardevol.

„We zijn een beetje verwend door de buiten verwachting hoge resultaten die Pfizer en van Moderna rapporteerden. Maar aan het begin van de pandemie stelde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor vaccinmakers de minimale grens op 50 procent effectiviteit, met alles daarboven zouden we heel blij zijn”, zegt Huckriede. „De keuze is nu: geen vaccin, of een die 60-70 procent bescherming geeft, en waarschijnlijk nog meer bescherming biedt tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en sterfte.”

Tegelijkertijd geldt: hoe sterker de afweer die een vaccin opwekt, hoe beter. Zeker omdat de bescherming tegen de nieuwe virusvarianten die snel opkwamen in Zuid-Afrika en Brazilië waarschijnlijk iets minder goed is. De vrees is dat na verloop van tijd nog minder gevoelige varianten kunnen ontstaan. Daarom blijven farmaceuten zoeken naar manieren om hun vaccins te verbeteren.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 februari 2021