Twaalf Mexicaanse agenten vast voor 19 moorden bij grens VS

Twaalf Mexicaanse politieagenten zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op negentien personen, onder wie zeker twee migranten en een mensensmokkelaar. De lichamen werden eind januari aangetroffen in een uitgebrande en met kogels doorzeefde pick-uptruck in de stad Camargo, vlakbij de grens met de Amerikaanse staat Texas. Dat maakten de Mexicaanse autoriteiten woensdag bekend in een persconferentie.

De agenten worden beschuldigd van moord, machtsmisbruik en het afleggen van valse verklaringen, aldus de openbaar aanklager Irving Barrios Mojica. Een mogelijk motief voor de daden moet nog blijken. De moorden vonden plaats in de staat Tamaulipas, berucht om zijn rivaliteit tussen drugsbendes én ambtelijke corruptie. In de meeste dorpen en steden werd de lokale politie de afgelopen jaren ontbonden omdat agenten in dienst waren van kartels.

Jaarlijks trekken tienduizenden migranten, velen uit Midden-Amerika, door de betreffende grensregio. Dat doen ze onder toezicht van mensensmokkelaars die drugskartels betalen om te mogen doorreizen. De wagen waar de slachtoffers in lagen, zou deel uit hebben gemaakt van een konvooi van voertuigen met daarin migranten uit onder meer Guatemala en El Salvador. Om hen „bescherming” te bieden zouden gewapende mannen zijn meegereisd.

Onder de doden zijn zeker zestien mannen en één vrouw. Van twee personen is het geslacht door de ernstige verminking nog onbekend. Vooralsnog zijn vier van de slachtoffers geïdentificeerd; het gaat om twee migranten uit Guatemala en twee Mexicanen, van wie zeker één werkte als prominent mensensmokkelaar. Een inheemse boerengemeenschap in Guatemala vreest voor de dood van dertien bewoners, waarmee het contact is verloren toen ze onlangs naar de Verenigde Staten reisden.

De zaak doet denken aan de ontvoering van 43 Mexicaanse studenten in 2014 in de zuidwestelijke stad Iguala. Tot op heden zijn slechts twee studenten teruggevonden, beiden dood. Volgens de vorige regering van oud-president Enrique Peña Nieto zouden corrupte agenten de studenten hebben overgedragen aan een drugskartel. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN betwist die verklaring en stelt dat de regering de vermissing probeerde toe te dekken. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De huidige president Andrés Manuel López Obrador heeft beloofd een einde te maken aan moorden en ontvoeringen door veiligheidsbeambten.