TikTok blokkeert Italiaanse gebruikers onder de 13 jaar

TikTok gaat in Italië alle gebruikers van het platform blokkeren die hun leeftijd hebben opgegeven als jonger dan 13 jaar. Dat heeft de video app laten weten aan de Italiaanse autoriteiten. De maatregel wordt ingevoerd na de dood van een 10-jarig Italiaans meisje, dat overleed na het uitvoeren van de zogeheten ‘blackout challenge’, waarbij gebruikers worden uitgedaagd hun keel dicht te knijpen tot ze flauwvallen en de beelden daarvan online te delen.

Aanklagers in Palermo onderzoeken de zaak. Dit heeft geleid tot meer onderzoek naar het gebruik van sociale mediaplatforms door kinderen in Italië. De Italiaanse toezichthouder GPDP laat weten dat TikTok ermee heeft ingestemd om vanaf 9 februari alleen gebruikers in het land toe te staan die een geboortedatum hebben opgegeven waaruit blijkt dat ze minstens 13 jaar oud zijn.

De video-app wil daarnaast kunstmatige intelligentie inzetten om accounts van minderjarigen op te sporen, maar dit moet nog worden goedgekeurd door de Ierse privacyautoriteit Data Protection Commission (DPC), de belangrijkste gegevensbeschermingsautoriteit van de Europese Unie. TikTok heeft zijn Europese hoofdkantoor in Ierland. De GPDP zegt TikTok te gaan controleren op het toepassen van de maatregel.

Informatiecampagne

Vanaf 4 februari lanceert Tik Tok een informatiecampagne, zowel op de app als via andere sociale mediakanalen, waarin gebruikers van de nieuwe regels op de hoogte worden gesteld. Via de app zal het bedrijf pushmeldingen naar gebruikers sturen voordat ze worden geblokkeerd, en hen op de hoogte stellen van de leeftijdsvereiste.

De Italiaanse autoriteiten lanceren naar aanleiding van de dood van het tienjarige meisje binnenkort een bewustmakingscampagne op de nationale tv, om ouders eraan te herinneren actief toezicht te houden op het sociale mediagebruik van hun kinderen. De nieuwe leeftijdsgrens voor TikTok komt in de campagne ook uitgebreid aan bod.