Thuis leren

Tijdens een wandelingetje met mijn kleindochter van tien krijg ik een verslag van haar dag.

„Hoe gaat het online in de Zoom met de klas?” vraag ik.

„Oh, heel goed”, zegt ze. „Als er eentje vervelend is dan zeggen we, zoals Stampertje in Bambi: als je niks aardigs zeggen kan, zeg dan maar helemaal niets.” Ze babbelt verder over stickers en dat er naast haar laptop een A-4 tje ligt met: IK DOE HET, IK DURF HET, IK KAN HET.

Later app ik haar dat het zo gezellig was. Er komt een app terug van een foto van de sticker van Frozen, die ze op de binnenkant van de wc-deksel heeft geplakt: „Let it go.”

