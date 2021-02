Terrorismecoördinator: veiligheid substantieel bedreigd door China en Rusland

Nederland is kwetsbaar voor spionage, sabotage en beïnvloeding door nepnieuws, door met name China en Rusland. Dat staat in een gezamenlijk rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) dat woensdag is gepubliceerd. De geografische ligging en open economie maken Nederland een aantrekkelijk doelwit voor spionageactiviteiten uit bijvoorbeeld China, Rusland en Iran.

Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en universiteiten beschikken bovendien over unieke, hoogwaardige expertise, aldus het rapport. In Nederlandse topsectoren signaleren de diensten in „toenemende mate” Russische en Chinese spionageactiviteiten. China richt zich daarbij met name op het stelen van hoogwaardige kennis en technologie door digitale spionage, Rusland maakt meer gebruik van menselijke contacten om kennis bij toeleveranciers te kopiëren.

Volgens Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, worden de doelwitten bewust benoemd. „Alleen samen kunnen we deze statelijke dreigingen tegengaan en onze open samenleving beschermen. Dat vraagt iets van ons allemaal, dus wees alert”, aldus Aalbersberg.

Chinese studenten

China heeft zich openlijk als doel gesteld in 2049 het machtigste land ter wereld te willen zijn. Om dit te bereiken is het land op zoek naar technologisch hoogwaardige kennis. Uit onderzoek van de veiligheidsdiensten blijkt dat tientallen Chinese studenten aan Nederlandse universiteiten promoveren in militair relevante technologie. De studenten zijn rechtstreeks verbonden aan de Chinese krijgsmacht of de Chinese defensie-industrie.

De AIVD verstoorde in december 2020 een groot spionagenetwerk van menselijke bronnen bij Nederlandse hightech bedrijven en een onderwijsinstelling. Dit netwerk werd gerund door een Russische inlichtingenofficier.