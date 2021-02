Tachtig slachtoffers Toeslagenaffaire doen aangifte tegen premier Rutte

Tachtig slachtoffers van de kinderopvangtoeslagzaak hebben woensdag aangifte gedaan tegen premier Mark Rutte. Dat zegt hun advocaat Vasco Groeneveld. Volgens de raadsman heeft de demissionair minister-president zich in deze zaak schuldig gemaakt aan drie ambtsmisdrijven.

Groeneveld deed op 12 januari namens een groep gedupeerden al aangifte tegen vijf andere (oud-)bewindslieden: de huidige demissionair ministers Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) en Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en oud-ministers Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) en oud-staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66). De advocaat vond het toen te vroeg om ook Rutte in die aangifte op te nemen.

„Daarna is er nieuwe, belastende informatie bij gekomen”, laat Groeneveld weten, vooral uit het Kamerdebat van 19 januari en de stukken die naar aanleiding daarvan openbaar zijn geworden. In dat debat heeft de premier volgens Groeneveld duidelijk laten weten dat hij sinds mei 2019 heeft meebeslist over de te nemen stappen. Het invorderen door de Belastingdienst ging daarna nog zeker tot november 2019 door.

De mensen die Groeneveld bijstaat vinden dat Rutte opzettelijk heeft nagelaten wetten uit te voeren. Ook heeft hij beschikkingen laten bestaan terwijl hij wist dat de wet werd geschonden. „Rutte heeft niet ingegrepen toen mijn cliënten ambtelijk werden opgejaagd en beroofd”, zegt Groeneveld daarover. Rutte zou volgens de aangifte al in het najaar van 2018 op de hoogte zijn geweest van misstanden bij de afdeling Toeslagen. „De schending van de rechtsorde door de overheid is ongekend in de moderne Nederlandse geschiedenis”, zegt Groeneveld over de Toeslagenaffaire.

De informatie die in het debat van 19 januari en verschillende nieuwe openbare stukken aan het licht is gekomen, heeft er ook voor gezorgd dat de eerdere aangiftes tegen Snel en Hoekstra verzwaard zijn. De verdenkingen tegen de twee zijn uitgebreid met zogeheten opzetdelicten, waarin niet alleen sprake is van schuld, maar ook van opzet.