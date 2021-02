Statiegeld op blik vraagt om forse investeringen

Wie vanaf 31 december 2022 een blikje frisdrank, water of bier koopt, betaalt 15 eurocent statiegeld. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu, D66) schreef woensdag aan de Tweede Kamer dat zij de milieumaatregel eerder invoert dan verwacht. Per 1 juli 2021 wordt ook al statiegeld ingevoerd voor kleine plastic flesjes. Hier geldt tevens een vergoeding van 15 cent per flesje.

Met deze maatregelen wil Van Veldhoven het aantal blikjes verminderen dat in het milieu terechtkomt. Van de 2 miljard blikjes die jaarlijks worden verkocht in Nederland, belanden circa 150 miljoen bij het zwerfafval. „Ongeveer 25 Olympische zwembaden vol”, aldus Van Veldhoven.

De staatssecretaris dreigde producenten, supermarkten en andere verkopers vorig jaar al dat zij statiegeld op blikjes zou invoeren als het zwerfafval niet aanzienlijk zou afnemen. Uit onderzoek blijkt nu dat het aantal blikjes in het milieu in 2020 voor het tweede jaar op rij is gestegen. Afgelopen jaar werd 27 procent meer blikjes geteld dan in 2016 en 2017. Dat blijkt volgens Van Veldhoven uit de jaarlijkse ‘zwerfafvalmonitor’. Dat maakt de afgesproken daling „onhaalbaar”, aldus de staatssecretaris. En dus: „Statiegeld op blikjes is de automatische vervolgstap.”

Hoe de blikjes precies worden ingenomen, moet nog uitgewerkt worden

Hoe de blikjes precies worden ingenomen is nog onbekend. Producenten en supermarkten moeten dat nog gaan uitwerken. Duidelijk is al wel dat horeca en kleine winkels geen blikjes hoeven in te nemen. Dat hoeven zij ook al niet voor de kleine plastic flesjes. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat becijferde onderzoeksbureau EY Parthenon dat onder meer supermarkten en recyclebedrijven circa 154 miljoen euro moeten investeren om de kleine flesjes in te zamelen. Dat betreft kosten voor nieuwe legeflessenautomaten, machines om de flesjes samen te persen, maar ook voor meer personeel en investeringen in de rest van de recycleketen.

Meer aandacht voor hygiëne

Het innemen van gebruikte blikjes vereist meer maatregelen dan het innemen van kleine flesjes, legt een woordvoerder van het Afvalfonds Verpakkingen uit. Dat is de organisatie die onder meer zorgt voor verwerking van statiegeldflessen. Producenten en detailhandel dragen jaarlijks samen 250 miljoen euro bij aan het fonds. „In tegenstelling tot statiegeldflessen worden blikjes altijd open ingezameld. Je hebt dus altijd te maken met drankresten. Dat vereist meer aandacht voor hygiëne.”

De woordvoerder van het Afvalfonds noemt statiegeld op blikjes „een heel ingrijpende maatregel met veel kosten” voor relatief klein effect. „Een groot deel van de verkochte blikjes belandt wel gewoon in de afvalbak.”

Lees ook: Verstoppertje spelen met gerecycled plastic

In Nederland worden jaarlijks 600 miljoen grote flessen ingezameld. Daar komen vanaf deze zomer 900 miljoen kleine flesjes bij. Plus vanaf eind 2022 in theorie 2 miljard blikjes. In onder meer Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken wordt al langer statiegeld geheven op blik.

Volgens staatssecretaris Van Veldhoven komt nu een einde aan een twintig jaar lange politieke discussie tussen voorstanders en tegenstanders van statiegeld. Van de maatregel om 15 eurocent statiegeld te vragen voor kleine plastic flesjes vragen tegenstanders zich bijvoorbeeld af waarom dergelijke flesjes niet kunnen worden ingezameld samen met regulier plastic afval. Van alle plastic verpakkingen werd in 2018 (de meest actuele cijfers) 52 procent ingezameld. Glas (86 procent) en papier/karton (88 procent) worden hier veel meer gerecycled. „Dat zijn we al veel langer gewend om te doen”, aldus de woordvoerder van het Afvalfonds. „Plastic producten worden pas tien jaar gerecycled.”