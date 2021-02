Sempé houdt met milde humor de moed erin

De titel van de nieuwe bundel met tekeningen van de Franse cartoonist Sempé lijkt speciaal gekozen voor deze moeizame coronacrisistijden: ‘Garder le cap’ luidt die, en dat wil zoveel zeggen als: houd koers, zet door, verlies de moed niet. Het zijn 75 tekeningen, een mooi uitgegeven keuze uit grote cartoons, meestal zwart-wit, soms in kleur, soms met bijschriften (in het Frans), die hij sinds 1990 maakt voor het weekblad Paris Match.

Jean-Jacques Sempé is inmiddels 88 jaar, en ook ver buiten Frankrijk als cartoonist bekend vanwege onder meer zijn poëtische omslagtekeningen in aquarelkleuren voor het Amerikaanse weekblad The New Yorker. En zijn illustraties bij de ook in het Nederlands vertaalde verhalen over het Franse schooljongetje de kleine Nicolaas, geschreven door Sempés inmiddels overleden vriend, stripscenarist René Goscinny (bekend van Asterix en Lucky Luke).

Grote dromen en passies, Sempé is er een meester in om het hachelijke ervan te laten zien. Zo zien we een stel dat in de nacht midden op het dorpsplein in de fontein is gaan staan, auto ernaast geparkeerd, portier nog open. Maantje erboven. „Ik wil best alles proberen, Clara”, zegt de man, vrij vertaald, „maar die passie vol uitspattingen die we jaren geleden hadden, is er niet meer. Ik moet zeggen dat ik mijn schoenen voor niks nat heb gemaakt.”

Wat Sempés humor zo bijzonder maakt is de grote compassie die hij toont

Op de cover van het boek een soortgelijke desillusie: een man en vrouw, beiden met hoed op, klampen zich met grote schrikogen vast aan een enorm droompaard dat door de lucht draaft, boven een stad. Op de flanken van het beest staat: ‘Intensive Love’ en daaronder de coördinaten waar die zich zou bevinden. De boektitel erboven, ‘Garder le cap’, koers houden, wordt er meteen ironisch door. Je hebt het, door hoe ze getekend zijn, te doen met beide verschrikte partners.

Menselijk gedoe

Wat Sempés humor zo bijzonder maakt is de grote compassie die hij toont, zijn aldoor milde, relativerende blik op het menselijk gedoe. Hij maakt daarbij altijd veel werk van de decors waarin zijn grappen subtiel uitgespeeld worden.

Zo is er een tekstloze cartoon met een blik op een vol warenhuis. De grap draait om twee paspoppen, opgesteld als een psychiater en diens patiënt op een ligbank, met prijskaartjes eraan natuurlijk. Maar er gebeurt zoveel daaromheen, dat zo raak geobserveerd en getekend is, dat het een groot plezier is ook dat te bekijken; zoals de winkelende vrouw die een ketting kritisch bekijkt met een zuinig mondje, iemand die tuurt op een prijskaartje: er is veel terloopse humor en levendigheid in Sempés tekeningen.

Dor hout

Die humor en levendigheid gelden niet alleen voor zijn interieurs (bijgelovige schoonmaakster in overvolle ladderwinkel) en steden vol mensen, maar ook voor zijn tekeningen van het platteland en de natuur. Ze zijn allemaal vol details in levendige lijntjes genoteerd, bijna als muziek. Lichte muziek vol duistere ondertonen, die nooit de overhand krijgen.

Zo is er een tekening van een prachtig glooiend Frans landschap, met een verlaten cafétafeltje en weggewaaide krant op de voorgrond, waar een passerende man naar kijkt: ‘Wat is er over van de erfenis van Sartre?’, is de kop in de weggewaaide krant. Het is een tekening met de stille melancholie waar het werk van Sempé vol van is.

Voor sommige critici van de corona-aanpak valt Sempé met zijn 88 jaar ruim in de categorie ‘dor hout’, dat wat hen betreft snel gekapt mag worden. Gelukkig bloeit Sempé nog volop. En hij houdt koers.