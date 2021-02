Rechter sommeert Frankrijk zijn klimaatbeleid aan te scherpen

Een Franse rechtbank heeft de staat donderdag gesommeerd om zijn klimaatbeleid aan te scherpen. Ook moet Frankrijk vier milieuorganisaties, die de zaak twee jaar geleden zijn begonnen, elk één euro schadevergoeding betalen.

De uitspraak vertoont grote gelijkenis met die in de Urgenda-zaak in Nederland. In 2015 eiste duurzaamheidsorganisatie Urgenda met succes dat de staat zich zou houden aan de minimaal vereiste reductie van broeikasgassen, om ernstige schade voor zijn burgers te voorkomen. Nadat Urgenda ook in hoger beroep gelijk kreeg, werd de uitspraak eind 2019 bevestigd door de Hoge Raad.

Steeds vaker stappen organisaties of individuen naar de rechter omdat ze vinden dat overheden zich niet houden aan de klimaatbeloftes die ze eerder hebben gedaan, en waaraan ze zich in het klimaatakkoord van Parijs internationaal hebben gecommitteerd. Vooral de Urgenda-zaak heeft een precedent geschapen dat organisaties in onder andere Ierland, België en de Verenigde Staten tot vergelijkbare rechtszaken inspireerde.

Zaak van de eeuw

Het Franse proces werd l’Affaire du siècle (de zaak van de eeuw) genoemd, naar de naam van de campagne die vier ngo’s (Greenpeace, Oxfam, de stichting Nicolas Hulot en Notre affaire à tous) sinds 2018 voeren om de staat juridisch verantwoordelijk te houden voor de beloftes in de strijd tegen de opwarming van de planeet.

Frankrijk heeft toegezegd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met veertig procent ten opzichte van 1990, en om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Maar de werkelijkheid oogt minder fraai. Van 2018 tot 2019 daalde de uitstoot met slechts 0,9 procent terwijl dat 1,5 procent had moeten zijn om op schema te zitten.

In juli vorig jaar was de Hoge Raad voor het Klimaat, een onafhankelijk orgaan dat sinds mei 2019 de regering adviseert, streng geweest voor het Franse klimaatbeleid. „De klimaatmaatregelen van Frankrijk zijn niet opgewassen tegen de uitdagingen noch tegen de doelstellingen die het zichzelf heeft gesteld”, zo concludeerde de raad in zijn rapport. De raad had met name kritiek op de voorwaarden voor overheidssteun aan de auto-industrie en luchtvaartsector sinds het begin van de coronacrisis.

Lees ook dit interview met klimaatjurist Laura Burgers

President Emmanuel Macron heeft zwaar ingezet op vergroening en innovatie als voorwaarde voor die overheidssteun. Maar volgens de raad heeft de staat daar onvoldoende strenge voorwaarden aan verbonden.

De vier ngo’s spraken gisteren van een ‘historische overwinning voor het kllimaat’. Want de zaak houdt niet op met de symbolische euro schadevergoeding.

De rechtbank heeft de staat nu twee maanden de tijd gegeven om met extra maatregelen op de proppen te komen om alsnog de klimaatdoelstellingen te halen. Doet de staat dat niet, of zijn de voorgestelde maatregelen ontoereikend, dan kan de rechtbank haar daartoe verplichten.