Oud-procureur-generaal Van Nimwegen krijgt schadevergoeding

De ontslagen voormalig procureur-generaal Marc van Nimwegen heeft een belangrijke overwinning geboekt in zijn juridisch gevecht met het Openbaar Ministerie. De aanklager die werd ontslagen wegens het liegen over zijn intieme relatie met hoofdofficier van justitie Marianne Bloos is volgens de Haagse rechtbank onrechtmatig behandeld.Hij heeft recht op een schadevergoeding waarvan de hoogte nog moet worden vastgesteld.

De rechtbank heeft beslist dat de commissie „door de manier waarop het rapport tot stand is gekomen onrechtmatig heeft gehandeld tegenover eiser”. Ook de inhoud van het rapport is op „bepaalde punten onrechtmatig” tegenover hem. „De commissie heeft in haar onderzoek fouten gemaakt bij de toepassing van hoor en wederhoor tegenover eiser. De Commissie heeft ook een aantal passages in het rapport te ferm geformuleerd”, oordeelt de rechtbank. „Die fermheid is een probleem omdat de Commissie met haar rapport meerdere doelen heeft willen dienen. De Commissie heeft niet alleen feitelijke vragen over het handelen van eiser willen beantwoorden, maar ook een oordeel willen geven over de integriteit van dit handelen”.

‘Klein Duimpje kan winnen’

De commissie Fokkens is daarom aansprakelijk tegenover eiser en wordt veroordeeld tot schadevergoeding. De hoogte daarvan moet in een andere procedure worden vastgesteld. De advocaat van Van Nimwegen, Robert Hein Broekhuijsen is zeer verheugd met het vonnis. „Dit toont aan dat Klein Duimpje ook van reus Goliath kan winnen”. De raadsman zegt nog niet te weten welk schadebedrag Van Nimwegen precies gaat claimen. Hij verwacht dat er „na onderhandelingen met het OM’’ een financiële regeling zal worden getroffen.

De commissie Fokkens werd in het voorjaar van 2018 door het OM ingesteld na publicaties in NRC over een geheime relatie die Van Nimwegen jarenlang onderhield met de door hem in 2011 tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket benoemde Marianne Bloos. Een jaar later oordeelden de drie leden van de commissie Fokkens dat het bij de leiding van het OM „ontbrak aan ethisch leiderschap”. Fokkens concludeerde dat Van Nimwegen en Bloos inderdaad een jarenlange intieme relatie hebben verzwegen binnen het Openbaar Ministerie. Er zijn „sterke aanwijzingen” dat zij al in 2011 „een affectieve relatie hadden”. Pas in april 2016 heeft Van Nimwegen tegenover de leiding van het OM de relatie opgebiecht.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat Van Nimwegen het softwarebedrijf van zijn zwager en zus, Hireserve, heeft voorgetrokken. Hij had intern laten weten dat die firma „als eerste uit de aanbestedingsprocedure” moest komen. Ook de verlenging van een contract verliep onrechtmatig.

De rechtbank schrijft vandaag in het vonnis dat de commissie „met algemene aanbevelingen recht heeft willen doen aan de onvrede en zorgen die informanten bij haar hebben geuit over de cultuur binnen het OM”. Dat heeft ertoe geleid „dat eiser de verpersoonlijking is geworden van OM-brede cultuurproblemen in de omgang met integriteitsissues, die de commissie in haar rapport ook beschrijft. De slotsom van de rechtbank is dat de Commissie onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van eiser”.

Lees ook: Zwijgcultuur binnen het OM

Het OM beraadt zich nog op een reactie, zegt een woordvoerster. Van Nimwegen wil volgens zijn advocaat niet reageren tegenover NRC. De commissie Fokkens kan nog niet reageren omdat het vonnis nog moet worden bestudeerd, aldus een woordvoerder. De leden hebben overigens een vrijwaringscontract getekend waardoor ze niet persoonlijk financieel aansprakelijk zijn maar het OM als organisatie.