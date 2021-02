Ook op blikjes 15 eurocent statiegeld vanaf eind 2022

Het kabinet voert per 31 december 2022 statiegeld op drankblikjes in. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu, D66) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Per blikje wordt 15 eurocent statiegeld gerekend, evenveel als per 1 juli 2021 voor kleine plastic flesjes zal gelden. Daarmee hoopt het ministerie dat consumenten hun lege blikjes weer inleveren, in plaats van dat deze zwerfafval worden. „Blikjes horen niet in het milieu thuis”, aldus Van Veldhoven.

Het besluit is een reactie op moties van D66 en de ChristenUnie en betreft alle blikjes waarin drinken wordt verkocht, zoals softdrinks, alcoholische dranken en sapjes. Jaarlijks worden ongeveer 2 miljard blikjes met drinken verkocht, waarvan er ongeveer 150 miljoen in het milieu belanden. Aanvankelijk zou de minister later dit jaar een beslissing nemen over statiegeld op blikjes, als zou blijken dat het aantal zwerfblikjes in het milieu dit jaar niet met ten minste 70 procent was afgenomen.

Uit onderzoek blijkt nu dat het gemiddelde aantal blikjes in het milieu in 2020 voor de tweede keer is toegenomen. Afgelopen jaar werden 27 procent meer blikjes geteld dan in 2016 en 2017, zo blijkt volgens het ministerie uit de jaarlijkse zwerfafvalmonitor. „Ik constateer dat er geenszins sprake is van de gewenste afname”, aldus Van Veldhoven. Er is volgens haar ook geen reden waarom het aantal blikjes zwerfaval dit jaar wel zou afnemen. Daardoor is de invoering van statiegeld op blikjes „onvermijdelijk” geworden, aldus Van Veldhoven.

Waar de blikjes per 2022 ingeleverd kunnen worden, is nog niet bekend. Supermarkten en producenten moeten zelf een systeem voor het innen van de blikjes opzetten. Horeca en kleinere verkopers van blikjes worden ontzien van de maatregel, aldus Van Veldhoven. Zij hoeven daarmee geen blikjes in te nemen, waardoor de producenten de kosten dragen van het systeem.