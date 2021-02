OM eist in hoger beroep 20 jaar cel tegen verdachte Posbankmoord

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep twintig jaar cel geëist tegen de 47-jarige Souris R. voor de zogeheten Posbankmoord. Vanwege zijn „groffe houding” tijdens het proces en „de ernst van het feit” is de eis twee jaar hoger dan het vonnis van het hof. De Hoge Raad oordeelde in 2019 dat de zaak opnieuw moest omdat R. mogelijk onder druk had verklaard. Desondanks ziet justitie genoeg bewijs voor een veroordeling. R. wordt verdacht van het doden van Alex Wiegmink in natuurgebied de Posbank in Rheden.

Volgens het OM was het 44-jarige slachtoffer die dag in 2003 „op het verkeerde moment op de verkeerde plek”. R. en medeverdachte (en reeds veroordeelde) Frank S. zouden van plan zijn geweest diens auto te stelen om er daarna een overval mee te plegen. Omdat Wiegmink weigerde mee te werken, zou hij door beide mannen zijn doodgeschoten. Vervolgens hebben ze de auto met het lichaam in brand gestoken, aldus justitie.

Het tweetal werd na langdurig politieonderzoek pas vele jaren later, in 2016, aangehouden. In eerste en tweede aanleg kregen beiden respectievelijk zestien en achttien jaar cel voor moord in vereniging. R. ging daarop in cassatie. De Hoge Raad oordeelde vervolgens dat het hof zich opnieuw over de zaak moest buigen omdat onvoldoende was gebleken in hoeverre R. zijn verklaringen onder druk had afgelegd.

In het onderzoek is namelijk gebruikgemaakt van de zogeheten Mr. Big-methode, een uit Canada overgevlogen ondervragingstechniek. R. werd benaderd door undercoveragenten die zich voordeden als criminelen. Ze stelden dat zijn betrokkenheid bij de Posbank-zaak een mogelijk risico vormde voor de organisatie en dat ze hem ermee konden helpen. Daarop heeft R. de moord bekend. Volgens de Hoge Raad is in het proces echter onvoldoende gebleken in hoeverre hij zich „ontoelaatbaar” onder druk gezet voelde door de vermeende criminelen, met een mogelijke valse bekentenis tot gevolg.

‘Afgewogen keuze’

Over de eventuele druk op R. zegt de advocaat-generaal woensdag: „ik kan op basis van de opgenomen gesprekken maar tot één conclusie komen; de verdachte heeft zelf de keuze gemaakt om te verklaren. Ik durf zelfs te zeggen, het was zijn afgewogen keuze.” Overigens acht justitie de bekentenis „strikt genomen” niet nodig om tot een veroordeling te komen. Zo zou er „voldoende” ander bewijs zou zijn, waaronder een „belastende verklaring van de veroordeelde mededader.”

De advocaat-generaal eist een hogere straf dan het hof eerder oplegde vanwege de „ernst van het feit” en de houding van R. gedurende het proces. „Hij gedroeg zich zodanig grof, lomp en onbeschoft dat er geen normaal gesprek met hem te voeren was.”

