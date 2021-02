Myanmarezen proberen ‘kwade geesten’ van junta te verjagen

Inwoners die op potten, pannen en prullenbakken beuken om met zoveel mogelijk lawaai de ‘kwade geesten’ te verjagen. Artsen en verpleegkundigen die hun werk neerleggen. Een boycot van bepaalde merken bier, sigaretten en telefonie omdat de eigenaren banden hebben met het leger. Het drie-vingers-in-de-lucht-symbool, een teken van protest uit de serie The Hunger Games, dat viraal gaat op sociale media.

In Myanmar begint verzet op gang te komen tegen de staatsgreep die het leger maandagochtend in alle vroegte heeft gepleegd. In een burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging tonen inwoners hun onvrede, boosheid en teleurstelling over het abrupte einde aan het voorzichtige democratische proces in hun land. Een grote meerderheid van hen, meer dan 80 procent, stemde tijdens verkiezingen in november op de National League for Democracy, de partij van Aung San Suu Kyi. Zij is maandag gevangen genomen omdat de verkiezingen niet eerlijk verlopen zouden zijn.

Medisch personeel uit tientallen ziekenhuizen, onder grote druk vanwege de coronacrisis, protesteerde omdat volgens hen het leger het eigenbelang boven dat van het volk stelt. Miljoenen inwoners van Yangon, de grootste stad van het land, hielden dinsdag een traditioneel lawaaiprotest, met potten, pannen, gejoel en toeterende auto’s. Woensdagavond gebeurde dat opnieuw. Inwoners deelden filmpjes op sociale media zonder mensen of gebouwen herkenbaar in beeld te brengen. „Voor onze veiligheid. Maar zet je geluid aan!”

Myanmarezen weten uit ervaring hoe riskant verzet kan zijn en hoe meedogenloos het leger kan optreden. Maandag verrichten militairen volgens schattingen honderden arrestaties. Naast de hoogste leider Aung San Suu Kyi, tientallen ministers en andere politici rekenden ze ook bekende activisten en schrijvers in. Alles om de kans op verzet te verkleinen. Het ministerie van Informatie liet zelfs een waarschuwing uitgaan dat media en burgers „geen berichten moeten verspreiden die onrust kunnen veroorzaken”.

Kort nadat bekend werd dat Aung San Suu Kyi en veel van haar partijgenoten waren vastgezet, ontstond verwarring over een brief van de – ineens voormalig – regeringsleider. Via een Facebook-account van de NLD zou ze de bevolking hebben opgeroepen om de staatsgreep niet te accepteren. Ze zou die verklaring al vooraf, in anticipatie op een coup, geschreven hebben. Nog steeds is niet duidelijk of de brief authentiek is. Het zou ook kunnen dat de legertop onrust heeft willen stoken. Facebook is voor veel inwoners van Myanmar een van de belangrijkste nieuwsbronnen.

Intussen gaat de legertop onverstoorbaar door met het overnemen van het landsbestuur. Meteen maandag werden de meeste ministers vervangen. Dinsdag stelde ze een nationale administratieve raad in, met legerbaas Min Aung Hlaing als voorzitter en verder ook vooral generaals. Dat zijn in veel gevallen bekende gezichten uit de vorige periode dat het leger de totale macht had, voor de eerste civiele regeringsperiode begon in 2016.

Woensdag bleek bovendien dat de legertop absoluut niet van plan is om Aung San Suu Kyi en president Win Myint op korte termijn vrij te laten. Beiden kregen een aanklacht tegen zich ingediend. Bij een huiszoeking zouden bij Suu Kyi illegaal geïmporteerde walkietalkies zijn aangetroffen. En Win Myint zou de coronaregels geschonden hebben tijdens de verkiezingscampagne. Allebei zitten ze tot zeker 15 februari vast – maar voor hun ‘misdrijven’ kunnen ze maximaal drie jaar celstraf krijgen.

Aan internationale kritiek heeft het leger van Myanmar in het algemeen weinig boodschap – uit het westen kwamen dreigingen met sancties, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties lukte het nog niet om met een gezamenlijke verklaring te komen. Dus de enige druk die voor hen echt relevant is, komt van binnenuit. De komende dagen en weken moet blijken hoe creatief de inwoners van Myanmar zijn in hun protesten – en vooral hoe ver ze ermee durven gaan.

